Kocaeli’de TSM Korosu’ndan yaz konseri

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı TSM Korosu tarafından düzenlenen konsere TRT sanatçısı Çiğdem Yarkın konuk sanatçı olarak katıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarının vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen konserleri devam ediyor. Konservatuvar Türk Sanat Müziği Korosu da Yaz Konseri ile musiki severlere unutulmaz bir sanat müziği gecesi yaşattı. Şef Neşe Sarısözen Adalı yönetimindeki koro seslendirdiği eserlerle yaz akşamına renk kattı. Konsere konuk sanatçı olarak katılan TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Çiğdem Yarkın ise en güzel şarkılarını Kocaeli dinleyicisi için söyledi. Beğeniyle izlenen konserde Türk Sanat Müziğinin en seçkin eserleri başarıyla seslendirildi.

TSM SEVERLERDEN KONSERE İLGİ

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen TSM Korosu Yaz Konserini çok sayıda vatandaş izledi. Konser, koronun Türk aksağı usulündeki Hicaz “Ey Çerh-i Sitemger” eserini seslendirmesiyle başladı. Koro ardından “Aşkı Seninle Tattı, İndim Yarin Bahçesine Gülden Geçilmez, Yüreğimde İnce Sızı ve Sandalım Geliyor Varda” eserlerini icra etti. Konserin birinci bölümünde ayrıca solo performanslara yer verildi. Koristler solo performanslarıyla göz doldurdu.

TRT SANATÇISI YARKIN SAHNE ALDI

Konserin ikinci bölümünde, TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Çiğdem Yarkın sahne aldı. Sanatçı konserde “Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine, Menekşelendi sular, İnan İnan ki kimse beni senin gibi sevmedi, Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, Elveda gençliğim, Yaşamak zevki verir, Başka söz söylemem aşktan yana ben, yaralı bir kuşum battım kana ben, Sorma nafile neler düşündüğümü, Gel sen bize akşam, Seni benden alamazlar inan benim canım sensin” eserlerini seslendirdi. Sevilen sanatçı, aynı zamanda kayınpederi olan bestekar Kamuran Yarkın’a ait “Sen kimseyi sevemezsin sevmeyeceksin” adlı eseri de konuklarla birlikte icra etti.

SEGAH ESERLE BİS YAPTI

Çiğdem Yarkın, segah kanto olan “Dünyaya geldim gülmek için” adlı eserle bis yaptı. Büyükşehir Belediyesi TSM Korosu ve TRT Sanatçısı Çiğdem Yarkın’ın eserleri başarıyla seslendirmesi musiki severlerden tam not aldı. Seyirci beğenisini uzun süren alkışlarıyla ortaya koydu. Çiğdem Yarkın konserin son eserini ise Şef Neşe Sarısözen Adalı ile birlikte seslendirdi. İki sanatçı, “Rüya Gibi Her Hatıra Her Yaşantı Bana” adlı eserde düet yaptı.

Öte yandan koro seyircinin yoğun isteği üzerine “Tekirdağın Üzümü” adlı türküyü seslendirdi. Konukların esere eşlik etmesi ile konser neşeli görüntülere sahne oldu.