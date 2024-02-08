Kocaeli’de toplu taşıma 7/24 kontrol altında

UlaşımPark Yeni Kontrol Merkezi’ni hizmete alan Büyükşehir, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarını 7/24 takip ederek güvenli ve konforlu ulaşım sağlıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım için yaptığı çalışmaları her geçen gün artırıyor. Büyükşehir bu kapsamda UlaşımPark A.Ş. bünyesinde yer alan otobüslerin izlendiği kontrol merkezini hizmete açtı. Körfez ilçede inşası tamamlanan yeni kontrol merkezini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve UlaşımPark AŞ Genel Müdürü Serhan Çatal ziyaret etti.

TÜM İMKÂNLAR SEFERBER EDİLİYOR

Yeni merkezi inceleyen Genel Sekreter Gündoğdu, şöyle konuştu: “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, ulaşım alanında hayata geçirdiği projelerle kent sakinlerine daha konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunuyor. Körfez’de bulunan UlaşımPark Kontrol Merkezi binasını hizmete alarak otobüs, tramvay ve otoparklar ile şehirlerarası otobüs terminalinde güvenlik ve denetimi de üst seviyeye çıkardık. Kocaelililere daha güvenli ve hızlı ulaşım imkânı sağlamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Belediyemize bağlı otobüslerde, tramvaylarda, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali ve otoparklarda denetim ve kontrol en üst seviyede gerçekleşmeye devam edecek.”

7/24 ANLIK KONTROL

Toplu taşıma alanında vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmeleri adına üst düzey donanım ve ekipman ile oluşturulan yeni kontrol merkezinde 7/24 anlık denetim ve kontroller gerçekleştiriliyor. UlaşımPark tarafından işletmesi gerçekleştirilen yeni kontrol merkezi, toplu taşıma hizmetlerinin daha güvenli ve kesintisiz seyretmesi adına gerek araç takip ve kamera sistemleriyle güzergâh, yolcu yoğunluğu, sürücü sürüş denetimleri ve trafik güvenliği gibi bir çok alanda uzaktan kontrollerle tüm araçlarda anlık takip ve kontrol hizmetini sürekli olarak sağlıyor.

YENİ GARAJ YERLERİ BELİRLENDİ

Öte yandan Genel Sekreter Gündoğdu, Genel Müdür Çatal ve UlaşımPark yöneticileri, yapılan incelemenin ardından bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda UlaşımPark A.Ş. için Kocaeli genelinde yeni garaj yerleri belirlendi. Aynı zamanda CNG’li otobüsler için yeni ara yakıt istasyon yerleri de tespit edildi.