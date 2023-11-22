Kocaeli’de Sıfır Atık Çalıştayı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sıfır Atık Yönetiminde Karşılaşılan Güçlükler Ve Sürdürülebilir Çözümler Çalıştayı başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın tüm canlılar ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir yer olması konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli faaliyetler sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) bünyesinde gerçekleşen Sıfır Atık Çalıştayı başladı. Çalıştayda, sıfır atık yönetiminde karşılaşılan güçlükler ve sürdürülebilir çözümler ele alınacak.

YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA İÇİN

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak için düzenlenen Sıfır Atık Çalıştayı’na Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman, MBB Çevre Yönetimi Koordinatör Yardımcısı Mustafa Özkul ve Marmara Bölgesinde yer alan Marmara Belediyeler Birliği’ne üye, altısı Büyükşehir olmak üzere (Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova) belediyelerden sıfır atık konusunda yetkili personel katıldı. Çalıştay kapsamında bilgilendirmeyi MBB Çevre Yönetimi Koordinatör Yardımcısı Mustafa Özkul gerçekleştirdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sıfır atık konusunda hangi çalışmaları yürüttüğünü anlattı. Önem, “Sıfır Atık Yönetmeliğinde Büyükşehir Belediyelerine verilen koordinasyon görevi doğrultusunda; sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı “Kocaeli İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı” dahilinde ilçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde sürdürmekteyiz. Hizmet binaları ile yerleşkelerimizde oluşan atıkların kaynağında ayrı olarak biriktirilmesi, geçici depolanması ve geri dönüştürülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Belediyemiz “Sıfır Atık Yönetim Sistemi Yönergesi” yayınlanmıştır. Bu yönerge kapsamında tüm hizmet binalarımızda masa altı atık kovaları kaldırılmış ve koridorlara ikili toplama sistemine uygun biriktirme ekipmanları yerleştirilmiştir. Sıfır atık yönetim sistemin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak maksadıyla; Büyükşehir Belediyesi tarafından 80 adet Mobil Atık Getirme Merkezi alınmış ve ilçe belediyelerinde belirlenen uygun alanlara konumlandırılmıştır” dedi.

BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN DUYARLI

Geçmişten bugüne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sıfır atık konusunda her zaman duyarlı olduğunu ve bu noktada çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Önem, “Aslında sıfır atık yaklaşımının temel prensibi olan, atıkların kaynağında ayrı toplanması, atık azaltımı, geri dönüşüm gibi konularda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasına yönelik eğitimler, etkinlikler, organizasyonlar sadece günümüzde değil, geçmişten bu yana belediyelerimiz tarafından yapılmaktadır. Eğitim, etkinlik vb. programlara katılım sağlayan özellikle gençlerde çevre bilincinin ve farkındalığın oluşturulması, toplumsal duyarlılığın arttırılması maksadıyla; Sanal Gerçeklik Oyunları, Seçenek Yazılım Eklentili İnteraktif Film ve Sıfır Atık Temalı, Resimli Ve Seslendirmeli Hikaye Kitabı hazırlatılmıştır” ifadelerini kullandı.