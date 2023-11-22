Son Dakika

Kocaeli’de Sıfır Atık Çalıştayı başladı

YAŞAM 22.11.2023, 14:48
Kocaeli’de Sıfır Atık Çalıştayı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sıfır Atık Yönetiminde Karşılaşılan Güçlükler Ve Sürdürülebilir Çözümler Çalıştayı başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın tüm canlılar ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir yer olması konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli faaliyetler sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) bünyesinde gerçekleşen Sıfır Atık Çalıştayı başladı. Çalıştayda, sıfır atık yönetiminde karşılaşılan güçlükler ve sürdürülebilir çözümler ele alınacak.

YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA İÇİN

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak için düzenlenen Sıfır Atık Çalıştayı’na Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman, MBB Çevre Yönetimi Koordinatör Yardımcısı Mustafa Özkul ve Marmara Bölgesinde yer alan Marmara Belediyeler Birliği’ne üye, altısı Büyükşehir olmak üzere (Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova) belediyelerden sıfır atık konusunda yetkili personel katıldı. Çalıştay kapsamında bilgilendirmeyi MBB Çevre Yönetimi Koordinatör Yardımcısı Mustafa Özkul gerçekleştirdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sıfır atık konusunda hangi çalışmaları yürüttüğünü anlattı. Önem, “Sıfır Atık Yönetmeliğinde Büyükşehir Belediyelerine verilen koordinasyon görevi doğrultusunda; sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı “Kocaeli İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı” dahilinde ilçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde sürdürmekteyiz. Hizmet binaları ile yerleşkelerimizde oluşan atıkların kaynağında ayrı olarak biriktirilmesi, geçici depolanması ve geri dönüştürülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Belediyemiz “Sıfır Atık Yönetim Sistemi Yönergesi” yayınlanmıştır. Bu yönerge kapsamında tüm hizmet binalarımızda masa altı atık kovaları kaldırılmış ve koridorlara ikili toplama sistemine uygun biriktirme ekipmanları yerleştirilmiştir. Sıfır atık yönetim sistemin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak maksadıyla; Büyükşehir Belediyesi tarafından 80 adet Mobil Atık Getirme Merkezi alınmış ve ilçe belediyelerinde belirlenen uygun alanlara konumlandırılmıştır” dedi.

BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN DUYARLI

Geçmişten bugüne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sıfır atık konusunda her zaman duyarlı olduğunu ve bu noktada çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Önem, “Aslında sıfır atık yaklaşımının temel prensibi olan, atıkların kaynağında ayrı toplanması, atık azaltımı, geri dönüşüm gibi konularda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasına yönelik eğitimler, etkinlikler, organizasyonlar sadece günümüzde değil, geçmişten bu yana belediyelerimiz tarafından yapılmaktadır. Eğitim, etkinlik vb. programlara katılım sağlayan özellikle gençlerde çevre bilincinin ve farkındalığın oluşturulması, toplumsal duyarlılığın arttırılması maksadıyla; Sanal Gerçeklik Oyunları, Seçenek Yazılım Eklentili İnteraktif Film ve Sıfır Atık Temalı, Resimli Ve Seslendirmeli Hikaye Kitabı hazırlatılmıştır” ifadelerini kullandı. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 12 11
18. Giresunspor 12 9
19. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Nottingham Forest 12 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 12 9
17. Luton Town 12 6
18. Sheffield United 12 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3