Kocaeli zabıtasından yaşlılara yardım eli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, zorda kalan yaşlı vatandaşlara yardım elini uzatıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, zor durumda olan herkesin yardımına koşuyor. Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri, bu bağlamda devriye sırasında denk geldikleri veya çözüm masasına başvuran vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çözüm masasına başvuran ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı yürümekte zorluk çeken Sakine isimli yaşlı bir teyzeyi Gebze Yenimahalle Selimiye Caddesi’ndeki evine bıraktı. Yine Çözüm masasına başvuran Ayşe teyze de Zabıta ekipleri tarafından evine ulaştırılan isim oldu. Zabıta ekipleri, yürümekte zorluk çeken ve elindeki eşyaları taşımakta zorlanan yaşlı amcayı da yine devriye sırasında fark etti ve araçla evine bıraktı.