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Kocaeli Zabıtası okulların ilk gününde görev başında olacak
YAŞAM 09.09.2022, 10:13
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 12 Eylül Pazartesi günü İzmit ve Gebze’deki okul önlerinde 20 ekiple görev başında olacakKOCAELİ (İGFA) - Pazartesi günü itibariyle 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlayacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim döneminin ilk gününde okul önlerinde 20 ekiple görev başında olacak.
Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek görev yapacak olan Zabıta ekipleri, İzmit ve Gebze’de okul önleri ve trafiğin yoğun olduğu ana caddelerdeki kritik noktalarda, öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde gerekli güvenlik önemlerini alacak.
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