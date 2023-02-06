Kocaeli Zabıtası barınma için devriyede

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, hafta sonunda yaşanan soğuk havada 6 kişiyi sokaktan alarak barınma merkezine yerleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisinin artması ile birlikte teyakkuza geçti. Sokakta kalan vatandaşların mağdur olmaması için de sürekli devriye gezen Büyükşehir Zabıtası ekipleri otogar, tren garı, köprü altı, metruk bina, bankamatik, hastane acilleri ve tenha yerleri sürekli kontrol ediyor.

Hafta sonu 6 kişi sokaktan alınarak barınma merkezine yerleştirildi.