Kocaeli zabıtası 7/24 vatandaşın emrinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yolunu kaybeden yaşlı amcayı evine, oğlu ve kızının kabrini ziyaret etmek isteyen yaşlı teyzeyi de mezarlığa ulaştırdıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin huzuru ve güvenliği çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yardım talebinde bulunan vatandaşın da her zaman imdadına koşuyor. Bu bağlamda ekipler, Gebze’de iki yaşlı vatandaşa yardım elini uzatarak, onların isteklerini eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yerine getirdi. Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze Grup Amirliği ekipleri ilk olarak kaybolan yaşlı amcaya sahip çıktı.

YAŞLI AMCA SAĞ SALİM EVİNE BIRAKILDI

Sabah hastaneye gitmek için evinden çıkan yaşlı amca, tedavisini olduktan sonra yolunu kaybetti. Zabıta ekiplerinden yardım isteyen amcanın evi tespit edildi. Ardından zabıta aracına bindirilen yaşlı amca, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaşadığı eve sağ salim bırakıldı. Yaşlı amca, imdadına yetişen Zabıta ekiplerine dua edip teşekkür etti. Zabıta ekipleri bu kez yaşlı bir teyzenin mezarlık ziyareti isteğini yerine getirdi.

Büyükşehir’in Gebze merkezde bulunan zabıta karakol amirliğine giden yaşlı teyze, yürümekte zorluk çektiğini ifade ederek, oğlu ve kızının kabrini ziyaret etmek istediğini söyledi. Zabıta aracıyla Pelitli Köyü mezarlığına götürülen yaşlı kadın, oğlu ve kızının kabri başında dua etti. Zabıta personelinin de yardımıyla oğlu ve kızının mezarına su döken yaşlı teyze, Büyükşehir ekiplerine, ‘’Allah sizlerden razı olsun’’ diyerek teşekkür etti. Teyzenin market ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olan ekipler, ardından yaşlı kadını Mevlana Mahallesi’nde yaşadığı eve bıraktı. Rutin görevler dışında vatandaşların güvenliği için de önlemler alan Büyükşehir zabıta ekipleri, Kocaelililerin huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için özverili şekilde çalışmalarını sürdürüyor.