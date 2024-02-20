Kocaeli'ye dünya standartlarında tenis merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dünya standartlarındaki tenis merkezi, teknolojik altyapısıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kocaeli’nin spor dinamiklerinin ortak akıl ile ülke sporunun gelişimine, sporcu sayısının artmasına, spor tesislerinin gelişmesine ve tüm bunların ötesinde sporun başkenti Kocaeli’nin planlı şekilde büyümesi amacıyla spor şurası düzenlenmişti. Şuranın sonucunda ise Kocaeli Spor Master Planı oluşturulmuştu. Spor Şurasına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın plana ilişkin değerlendirmeler neticesinde şehre dünya standartlarında kapsamlı bir tenis merkezi kazandıracaklarını ifade etmişti. Büyükşehir’in dünya standartlarındaki tenis merkezinin çalışmalarına Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan Lastik İş Sosyal tesislerinin yanındaki 17 dönümlük alanda başlandı.

ULUSLARARASI BAŞARILAR BU TESİSTEN ÇIKACAK

Büyükşehir’in spor ruhunun geniş kitlelere yayılması, spor alanında kalıcı eserler bırakılması, fiziksel aktivite düzeyinin arttırılarak sağlıklı ve sportif bir toplum oluşturulması amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor. Spor alanında yapılacak yatırım ve hizmetlerin belirli bir program dahilinde halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde ilerlemesi için oluşturulan ve sporla ilgili şehrin gelecek 30 yıllık dönemini kapsayacak planlama çalışmalarına Başkan Büyükakın öncülük ediyor. Yeni tesisin Kocaeli’nin ulusal ve uluslararası alanda imajına katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Büyükakın, ‘’Yeni tesis merkezimiz, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak şekilde geliştirdi. İnanıyoruz ki uluslararası başarılar elde edecek sporcular bu tesisten çıkacak” diye konuştu.

TENİS ALTYAPISINA KATKI SAĞLAYACAK

Yeni tenis merkezinin Kocaeli’nin spor alanındaki en önemli adımlarından birini simgelediğinin altını çizen Başkan Büyükakın, yeni merkezin uluslararası standartlarıyla Kocaeli’nin en kapsamlı tenis merkezlerinden biri olacağını ifade ederek, “Kocaeli’nden ülkemizin tenis altyapısına önemli bir katkı vermiş olacağız. Kocaeli’ni sporun başkenti haline getireceğimizin, ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirdik. Yeni tenis merkezimizin de bu amaca hizmet edeceğinden kuşkum yok. Şimdiden hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

BÜYÜKAKIN MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Başkan Büyükakın, İzmit Tenis Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen U-16 Türkiye Tenis Şampiyonası’nın ödül töreninde yaptığı konuşmada Kocaeli’ne yakışan bir tenis spor tesisini hayata geçireceklerinin müjdesini vermişti. Tenisin Kocaeli için çok önemli bir spor dalı olduğuna değinen Başkan Büyükakın, bu spora gönül verenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesisi şehre kazandıracaklarını ifade etmişti. Başkan Büyükakın’ın teniste Kocaeli’ne yakışan bir tesisi hayata geçirecekleri müjdesini vermesinin ardından merkezin ihalesi yapıldı, yer tesliminin ardından yüklenici firma çalışmalarına başladı. Yeni merkezin içinde 14 ayrı tenis kortu yer alacak.

KENTİN EN BÜYÜK TENİS MERKEZİ

Büyükşehir’in yapımına başladığı merkez kentin en büyük tenis tesisi olarak göz kamaştıracak. Proje kapsamında sosyal tesis binası, kapalı kort alanı, toprak kort ve balon kort yer alacak. Sosyal tesis binası taban inşaat alanı bin 256 metrekare ve tek katlı olacak. Kapalı kort taban alanı ise 3 bin 105 metrekare olacak ve bünyesinde 4 adet tenis sahası yer alacak. Ayrıca toprak kort alanına 4 bin 194 metrekare ayrıldı. Burada da 6 adet açık saha yer alacak. 2 bin 809 metrekare alanda planlanan balon kortta 4 adet saha bulunacak.