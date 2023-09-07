Kocaeli'ye dip çamuru ödülü

Kocaeli Büyükşehir’in dip çamuru projesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından “Sağlıklı Çevre” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Körfezi’ni korumak için seferber olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri meyvelerini verirken yapılan çalışmalar da ödüllendiriliyor. Havadan, karadan ve denizden Körfezi koruyan ve temizleyen Büyükşehir, İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı projesi ile ödüle layık görüldü.

SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİNDE

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2023 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Çevre alanında birincilik ödülünü kazandı. “Sosyal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam”, “Şehir Planlaması”, “Sağlıklı Çevre”, “İklim Dostu Şehir”, “Akıllı Şehir”, “Yenilikçilik”, “Sürdürülebilirlik Özel Ödülü” olmak üzere 7 ayrı kategoride yapılan yarışma başarılı ve sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek amacıyla düzenleniyor. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen yarışmaya 39 üye belediyenin 79 projeyle başvurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3 proje ile yarışmaya katıldı.

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“İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı” projesi ile su ortamında var olan yaşamı canlandırmak, farklı türlerin yaşayabilmesine olanak sağlamak, denizden maksimum derecede faydalanılmasına zemin hazırlamak hedefleri güdülüyor. Proje, var olan benzerlerinin dışında, Türkiye’de uygulanan en geniş yüzölçümüne sahip, en yüksek bütçeli, en sürdürülebilir ve en çok su ekosistemini destekleyen deniz temizlik projesi olma özelliği taşıyor. Proje sonucunda deniz suyu kalitesi artacak, besin zincirindeki canlılara daha temiz besin aktarımı gerçekleşecek, su altındaki ekosistemin canlanması ve biyoçeşitliliğin zenginleşmesiyle daha temiz ve sürdürülebilir doğa imkânları oluşacak.