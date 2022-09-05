Kocaeli yaz şenlikleriyle eğlenceye doydu

Kocaeli Büyükşehir’in Kartepe’de sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte düzenlediği şenlikte çocuklar doyasıya eğlendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin her noktasında yaz coşkusunu hissettirmek için düzenlediği yaz şenliklerinin sezon sonu Kartepe’de gerçekleşti.

Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı serisinin usta oyuncularından ‘Hayta İsmail’ lakaplı Ahmet Arıman, ‘Bacaksız’ lakaplı Tuncay Akça ve Teoman Ayık’ın kurduğu Yeşilçam Vokal Grubu, Yeşilçam'ın birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

Sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşatan Yeşilçam’ın emektarları vatandaşların yoğun ilgisi karşısında coşkuyla şenlik alanına geldi. 7’den 70’e tüm Kocaelililerin ilgiyle karşıladığı şenliğin usta oyuncuları “Yeşilçam Vokal Grubu”, bilinen ve sevilen şarkıları söyleyerek çocuklar başta olmak üzere herkese doyumsuz bir eğlence yaşattı. Mehteran Takımı’nın da sahne aldığı programda coşku arttıkça arttı. Kartepe’deki etkinliğe Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı. Başkan Kocaman, vatandaşlara iyi eğlenceler dileğinde bulundu.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Livaneliler Derneği ve Kocaeli Yozgatlılar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile gerçekleştirdiği yaz şenlikleri sezon sonunu Kartepe’de gerçekleştirdi. Alana çocukların eğlenebilmesi için şişme oyun grupları kuruldu. Çocuklar birbirinden farklı etkinlikler ve oyun alanlarında keyifle vakit geçirirken, etkinlik boyunca patlamış mısır, Osmanlı macunu, dondurma ve pamuk şeker ikram edildi. Çocuklar oyun parklarında eğlenirken alana gelen ailelerin zaman geçirmesi için ikram çadırı kuruldu. Vatandaşlara şenlik boyunca pide ve çay ikramı yapıldı. Yaz şenliğinde vakit geçiren her çocuğa çekiliş bileti verildi. Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.