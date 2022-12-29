Kocaeli ulaşımında 475 bin yolcunun tercihi denizden oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında 1 yılda 475 bin 244 yolcuyu taşıdıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kara ulaşımına alternatif model olarak İzmit Körfezi’nde deniz ulaşımı hizmeti veriyor. 2022 yılında 475 bin 244 yolcu, Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımını tercih etti.

“Ulaşımda yenilik” sloganıyla kent genelinde yaşayan vatandaşların daha hızlı ve güvenli seyahat etmelerine olanak sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kara ulaşımı dışında İzmit Körfezi’nde deniz ulaşım hizmeti veriyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Müdürlüğünce 2 adet yolcu vapuru ve 4 adet yolcu motoru filosuyla İzmit 1 Mart İskelesi ile Gölcük, Değirmendere, Karamürsel, Derince, Tütünçiftlik, Yarımca ve Hereke iskeleleri arasında yolcu taşımacılığı yapılıyor. Toplu taşıma hizmetleri dışında, günlük, mevsimlik turlar ve aktiviteler düzenleniyor.

475 BİN 244 YOLCU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince verilen deniz ulaşımından geride bıraktığımız 1 yılda 475 bin 244 yolcu yararlandı. Ayrıca yaz aylarında düzenlenen Büyük Ada ve Mehtap Gezilerine 11 bin 55 kişi katılım sağladı. 1 yılda deniz ulaşımında 11 özel gezi yapıldı.