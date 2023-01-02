Kocaeli 'temel ilkyardım'da 740 kişiyi eğitti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında 740 kişiye sertifikalı temel ilkyardım eğitimi, güncelleme ve hayati önem taşıyan otomatik kalp şok cihazı (OED) eğitimi verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurum ve kuruluşlara yönelik ilkyardım eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda 2022 yılında 740 kişiye sertifikalı temel ilkyardım eğitimi, güncelleme ve hayati önem taşıyan otomatik kalp şok cihazı (OED) eğitimi verildi. Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitmenler tarafından anlatıldı.

İLKYARDIMCI SERTİFİKALI EĞİTİM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı hemşireler tarafından gerçekleşen eğitimlerde ‘’Temel Yaşam Desteği, Tam Tıkanmalarda (Solunumum tamamen durması-Heimlich manevrası), Yaralanmalar, Hayvan Isırmaları, Kırık-Çıkık-Burkulma, Sıcak Çarpması, Kanamalar, İlkyardım, Kalp Krizinde İlkyardım, Zehirlenmeler ve Taşıma Teknikleri’’ gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimin sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan tüm katılımcılara 3 yıl geçerliliği olan İlkyardımcı Sertifikası ve İlkyardımcı Kimlik Kartı verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bilinçlendirmek ve olası ilk yardım müdahaleleri için eğitim veriyor.

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünce Kocaeli genelinde vatandaş ile iç içe çalışan toplu taşıma çalışanları başta olmak üzere, STK’lara, Milli Eğitime bağlı okullardaki öğrencilere toplamda 4 bin 736 bireye sertifikasız ilkyardım eğitimi verildi. Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim hemşireleri tarafından anlatıldı.