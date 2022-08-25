Kocaeli tanıtım çadırı Bitlis Ahlat’ta ilgi görüyor

Şanlı zaferin 951. yılında, Bitlis'in Ahlat ilçesinde 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nda açılan Kocaeli tanıtım çadırı ilgi gördü.KOCAELİ (İGFA) - Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü kutlamaları Bitlis’in Ahlat ilçesinde başladı.

“1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı”nın kurulduğu Çarho mevkiindeki millet bahçesinde başlayan etkinliklerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bir tanıtım çadırı açtı. Kocaeli kültür ve tarihinin tanıtıldığı çadırı çok sayıda vatandaş ziyaret ederek, kentimiz ile ilgili bilgi aldı.

1071 Sultan Alparslan Otağı, 450 bin metrekare alan üzerinde kuruldu. Otağ içinde 50 çadır yer alıyor. Bu çadırlarda katılımcı iller stant açarak kentlerini tanıtmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de 1071 Malazgirt Zaferi’nin 951. Yılında Sultan Alparslan Otağı’ndaki yerini aldı.

KOCAELİ KÜLTÜRÜ TANITILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan çadırda Kocaeli kültür ve tarihinin yanı sıra kente özgü tüm zenginlikler tanıtılıyor. Karamürsel Sepeti, Kandıra Bezi, Gölcük Bez Bebekleri gibi ürünlerin sergilendiği çadırda, ziyaretçilere pişmaniye, ayva cezeryesi ve Çenesuyu ikram ediliyor. Çadırda ayrıca Kocaeli’ne özgü yerel kıyafetler ile kültür yayınları yer alıyor. İsteyen vatandaşlara Kocaeli Kültür Rehberi veriliyor.

Kocaeli kültür çadırında en fazla ilgiyi ise Hereke Halı Dokuma Tezgâhı çekiyor. Tezgahı inceleyen vatandaşlar en güzel ipek halıların dokunduğu bu nostaljik obje ile hatıra fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmiyor.

Türklerin Anadolu’ya girişinin kapısı ve "Anadolu’nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat’ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümü kutlamak üzere Ahlat ve Malazgirt'e gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'taki Selçuklu kabristanını ziyaret etmesi ve fetih töreninde bir konuşma yapması bekleniyor.