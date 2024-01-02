Kocaeli sosyal medyanın birincisi oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında takipçilerinden aldığı beğeni ve etkileşimlere göre 30 Büyükşehir Belediyesi arasında 1. oldu. Kocaeli'ni Gaziantep ve Ankara Büyükşehir Belediyesi takip etti.KOCAELİ (İGFA) - Bağımsız Boom Social tarafından Türkiye Geneli Büyükşehir Belediyeleri arasında yapılan Sosyal Medya Kullanım Performans Analizine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 30 Büyükşehir Belediyesi arasında aldığı beğeni ve etkileşimlere göre 1. oldu.

Sosyal medyadaki üstün performansıyla beğeni toplayan Kocaeli Büyükşehir, genel performans değerlendirmesinde Instagram, Facebook ve YouTube olmak üzere üç platformda Türkiye 1.si olurken X’te ise 6. oldu.

VATANDAŞLAR HİZMETLERİ VE PROJELERİ TAKİP EDEBİLİYOR

Dijital dünyanın öneminin arttığı günümüzde, bu değişime ayak uyduran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından halka sunulan hizmetlerin ve hayata geçirilen projelerin ilerlemeleri en güncel hali ile sosyal medyadan da takip edilebiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet tanıtımları, etkinlik canlı yayınları, proje ve yatırım bilgilendirmelerinin yanı sıra Kocaeli’nin tanıtımına yönelik video, fotoğraf ve drone çekimleri sosyal medyada hem Kocaeli hem diğer illerde yaşayan takipçiler tarafından büyük beğeni topluyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ SIRALAMASI

Tüm sosyal platformlarda @KOCAELIBLD adıyla takip edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Facebook, Instagram, YouTube ve (Twitter) X’te 2023 yılında aldığı toplam 6 milyon 178 bin 384 etkileşim ile birinci olduğu sıralamada, Gaziantep ikinci, Ankara Büyükşehir üçüncü, İstanbul Büyükşehir dördüncü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise beşinci oldu.

Sosyal medyayı etkili kullanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı Türkiye Büyükşehir Belediyeleri Sosyal Medya Kullanım Performans Analizi’ne göre Instagram’da 5 milyon 092 bin 617, Twitter'da 289 bin 567, Facebook’ta 764 bin 348, Youtube’ta 31 bin 852, toplamda ise 6 milyon 178 bin 384 etkileşim sayısıyla zirvede yer aldı.