Kocaeli Sivil Toplum Merkezi’ne Genel Sekreter Gündoğdu'dan inceleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Gündoğdu hizmete giren Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Sivil Toplum Merkezi binasında incelemelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Şehir genelindeki birçok projeyi ve çalışmayı yerinde takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, içerisinde Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Sivil Toplum Merkezini barındıran İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerindeki yeni hizmet binasını ziyaret etti.

Genel Sekreter Gündoğdu, Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Sivil Toplum Merkezini bünyesinde bulunduran binayı inceledi. Bina hakkında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak’tan detaylı bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu’nun ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal’ın yanı sıra AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Bilal Barış, Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Abdül Samed Şengöz ile Esnaf ve Sanatkar İşleri Şube Müdürü Muhammet Hanefi Akbulut da hazır bulundu.

BİNAMIZ HALKIMIZA HİZMET VERECEK

Ziyaret sırasında konuşan Genel Sekreter Gündoğdu, “Buradaki binamız içerisindeki sivil toplum merkezi ile esnafımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve birçok farklı kesimden vatandaşlarımıza hizmet verecek. Modern imkanları ile gerçekten güzel bir bina oldu. Merkezi konumu ile vatandaşlarımızın buraya ulaşımı da oldukça kolay. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.