Kocaeli Sekapark’ta spor egzersizi yapıldı

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, her yaştan vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklere katılım yoğun oldu.KOCAELİ (İGFA) -Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, her yaştan vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklere katılım yoğun oldu. Sekapark uçurtma tepesinde gerçekleşen tüm gün süren etkinliklerde sağlık için spor egzersizleri yapıldı, çocuklar da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar oynadı.

Etkinliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Harekette bereket vardır” dedi. Tüm Kocaelilileri hareket etmeye davet eden Başkan Vekili Çakmak, “Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın spor yapabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Yediden yetmişe tüm kent sakinlerinin hareket etmesini ve sağlıklı bireyler olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

BU YILIN TEMASI ‘ÇEŞİTLENDİREREK DEVAM ET”

Türkiye Belediyeler Birliği’nin ulusal koordinatörlüğünü üstlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin 2022 yılı teması “Çeşitlendirerek Devam Et” olarak belirlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının organize ettiği etkinlikle bisiklet kullanımını arttırmak ve hareketli bir yaşam sürdürebilmek için bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.