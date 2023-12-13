Kocaeli'nin yetiştirdiği fidanlar kente nefes oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kullar’da bulunan üretim fidanlığında yetiştirdiği on binlerce fidanla şehri yeşile bürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde park, bahçe, mesire, yeşil alanlar ve biten projelerdeki çevre düzenlemeleri için fidan dikimi yapıyor. Dikilen fidanların belli bir kısmını kendi bünyesindeki Başiskele Kullar’da bulunan üretim fidanlığında yetiştiren Büyükşehir, 130 dönüm alan genişliğine sahip üretim fidanlığında on binlerce fidan üretimi yapıyor. İçerisinde çeşitli türlerde toplam 80 bin bitkiyi barındıran fidanlık, Kocaelililere nefes oluyor.

DÜZENLİ VE ÖZENLİ BAKIM

Büyükşehir Belediyesi, üretim fidanlığında yetiştirdiği fidanları fen işleri, yapı işleri ve yeşil alanlarda kullanarak şehri yeşillendiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından üretim fidanlığında yapılan çalışmalarda ekipler düzenli olarak bakım yapıyor. Çalışmalar kapsamında 2 sene önce 0-1 yaş grubu olarak dikilen ve özenli bakımları yapılan on bin çınar ağacı belli olgunluğa eriştirildi. Büyüyen fidanların rootball bez ile bağlanıp yeşil alanlara gönderildiği fidanlıkta ekipler son olarak ağaç sökümü, telleme, bağlama ve budama işlemini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi üretim fidanlığında şeker akçaağaç, ıhlamur, çınar, ova akçaağaç, Red Shine akçaağaç, dış budak (Sarı gövdeli), dış budak (Aytana), piramit gürgen, piramit meşe, at kestanesi, karayemiş, ligustrum ve asma gibi 17 farklı türde fidan üretiliyor. Üretilerek yeşil alanlara kazandırılan fidanlar ile aynı zamanda tasarruf da sağlanıyor.