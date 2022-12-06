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Kocaeli'nin yeşil satranççıları 'Filli Su Saati' büyüsünde yarıştı

YAŞAM 06.12.2022, 14:48
Kocaeli'nin yeşil satranççıları 'Filli Su Saati' büyüsünde yarıştı

Yeşil Satranç ile sporcular bu kez ‘Filli Su Saati’ büyüsünde ‘şah’ çektiler.KOCAELİ (İGFA) - Çevre ve iklim değişikliğine karşı sanayi kuruluşlarının AB Yeşil Mutabakatı'na uyumu yoluyla rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak için farkındalık oluşturmak amacıyla Kocaeli Sanayi Odası'nın öncülüğünde düzenlenen ‘Yeşil Satranç – Yeşil Sanayi Satranç Turnuvaları’nın altıncısı, 3-4 Aralık tarihlerinde HKTM (Hidropar Kontrol Teknolojileri Merkezi) katkılarıyla gerçekleştirildi. 

Kocaeli Sanayi Odası’nın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde düzenlenen ‘ Yeşil Satranç - Yeşil Sanayi Buluşmaları HKTM Satranç Turnuvası’na Kocaeli’nin yanı sıra İstanbul’dan da  sporcuların katılımı yoğun oldu.

Yeşil Sanayi Buluşmaları HKTM Satranç Turnuvası’nda en çok ilgiyi ise tarihe can veren 2,5 yıllık muhteşem performansıyla, 8 yüzyıl sonra Filli Su Saati’ni HKTM için yeniden yorumlayan heykel sanatçısı İskender Giray’ın eseri gördü.

Yaklaşık 3 tona yakın, 4 bin parçanın bir araya getirilmesi oluşturulan, bin 200 cıvata ile sökülebilen ve HKTM çalışanları tarafından tasarlanan bu özel eser, 2 gün boyunca satranç sporcularına büyüsü ile ‘şah’ dedirtti. Kimi büyüye kapılıp yenildi, kimi büyünün etkisi ile dereceye girip ödül aldı, ‘Filli Su Saati’ önünde resim çekildi. Sporcular ile aileleri bu eser ile kendilerini buluşturan HKTM ve Yeşil Satranç ekibine teşekkür etti.

İLK 10’A GİRME BAŞARISI GÖSTERENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Organizasyonda 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile açık kategori olmak üzere 4 farklı kategoride yarışma düzenlendi. 8 yaş ve altı kategorisinde; Efe Mutlu birinci, İstanbul’dan Ronas Yüce ikinci ve Toprak Ege Sevinçli üçüncü oldu.

8 yaş kategorisinde dereceye giren diğer sporcular ise sırasıyla; Kutay Erinç Karahan, Muhammed Poyraz Can, Eymen Efe Erkal, Deniz Özyıldız, Nisa Nur Erkal, Mert Manav ve Ahmet Deniz Demirtaş oldu.  İlk 3’e giren sporculara kuplarını birinci olan sporcu Efe Mutlu’nun annesi takdim etti. 

10 yaş ve altı kategorisinde ilk 2’de sırası ile İstanbul’dan Melis Duru Kayğun ve Kuzey Bozu yer alırken, 3’üncü Yalova’dan Sinegül  Aliyeva oldu. 

14 yaş ve altı kategorisinde birinci henüz 11 yaşındaki Görkem Manav olurken, ikinci Kerem Güneş ve üçüncü İstanbul’dan İdil Kocaoğlu olurken, her yaştan sporcuya açık olan ‘Açık Kategori’de ise birinciliği 6 maçın 5’ini kazanan İstanbul lisanslı Kerem Sarp Yekeler aldı. İkinci Kocaeli’den Oğuzhan Fırtına olurken üçüncü yine Kocaeli’den 2012 doğumlu Mehmet Kıvanç Demir oldu. 

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