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Kocaeli'nin üreten kadınları bayrama hazır

YAŞAM 07.04.2024, 10:38
Kocaeli'nin üreten kadınları bayrama hazır

Kocaeli'de kadın girişimciler, el emeği göz nuru ürünlerinin satışını Ramazan Bayramı’na özel olarak bir AVM’de gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, birçok alanda satış ve organizasyon yapan üreten ve girişimci kadın kooperatifleri, el emeği göz nuru ürünlerini bu kez Ramazan Bayramı öncesinde satışa sundu. Bir AVM içerisinde açılan stantlarda bir taraftan el işi yapan bir taraftan da satışını gerçekleştiren kadın kooperatifleri ve dernek üyesi kadınlar, vatandaşların yoğun ilgilisinden oldukça memnun kaldı. Sabır ve titizlikle örülen ürünler özellikle çocukların ilgi odağı oldu.

KOCAELİ’DE ÜRETEN DERNEKLER ÇOK ŞANSLI

Açılan stantta İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kadının Eli Kocaeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Dr. Sumru Müstecaplıoğlu Halıdere Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kög Balder (Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler ve Aileleri Derneği), Tüm Engellileri Birleştirme Derneği, Kocaeli Şube, Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ürünlerini sergileyerek satış yaptı.

Üreten kadınlara ilham olacak bir hayat hikâyesi olan Elmas Çakmak, 1974 yılında Almanya’da öğrendiği bebek yapımını şimdi Kocaeli’de yapıyor. Çakmak konuşmasında, “Bebek yapımını o dönemde güçlükle öğrendim. O zamanlar çok meraklıydım. Bebek yapıyordum ama bir türlü ellerini doğru düzgün yapamıyordum. Bu işlerle uğraşan Alman bir kadın tanıdığım vardı. Bana bebek yapımını kısa sürede öğretti. O dönemden beri dekor bebekler yapıyorum. Yaptığımı satarak maddi gelir sağlıyorum. Hem de böyle şeylerle uğraşmak bana terapi oluyor. Bebeklerimin özel bir hikâyesi yok ama her yaptığım bebeğimi 49 yıl önce olduğu gibi özenle yapıyorum” diyerek tüm kadınları üretmeye davet etti.

DESTEK BİZDEN ÜRETMEK KADINLARIMIZDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü içerisindeki Kadın Kooperatifleri Biriminin önderliğinde gerçekleşen etkinlikte kadınların el emeği ürünleri olan örgü çantalar, takılar, amigurumi bebekler, bebek-çocuk giyim ürünleri ve el yapımı mum gibi ürünler satışa çıkarıldı.

2 gün boyunca devam eden satışta onlarca kadın el emeği göz nuru eserlerini satarak bütçesine katkıda bulundu. Satıştan ve organizasyondan oldukça mutlu olan kadın girişimciler ürettiklerinin mutluluğunu yaşadı. Birçok ürünün satıldığı gün sonunda yeni bir etkinlik için şimdiden çalışmalar başlatıldı.

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