Kocaeli'nin ulaşım filosuna 70 otobüs daha

Son üç yılda 219 çevre dostu otobüsü Kocaeli halkının hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 70 çevre dostu otobüsü daha filosuna katacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosunu her geçen yıl genişletiyor.

Vatandaşların kaliteli ve konforlu ulaşımı için yatırımlarını sürdüren Büyükşehir, kent genelindeki toplu taşıma hizmeti için modern doğalgazlı otobüsler ile vatandaşların memnuniyetini kazanıyor. 2020 yılından bu yana 219 çevre dostu otobüsü hizmete sunan Büyükşehir, 70 çevre dostu otobüs alımı için daha ihale düzenledi.

EN DÜŞÜK TEKLİF 844 MİLYON 560 BİN TL

Büyükşehir İhale Salonu’nda düzenlenen ve online olarak gerçekleştirilen ihaleye 3 firma teklif vererek katıldı. Firma yetkililerinin de hazır bulunduğu ihalede en düşük teklifi 844 milyon 560 bin TL ile BMC Otomotiv verdi. Otokar Otomotiv’in 1 milyar 16 milyon 559 bin 140 TL teklif verdiği ihalede Anadolu Isuzu Otomotiv ise 1 milyar 213 milyon 500 bin TL’lik teklif sundu. İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanacak. Sözleşme tarihinden sonra ihaleyi kazanan firma 225 gün içerisinde 70 otobüsü Büyükşehir’e teslim edecek. Otobüslerin 2024 yılı sonuna kadar alınması planlanıyor.

ÇEVRE DOSTU, 5 YIL GARANTİLİ

Çevre dostu sıkıştırılmış doğalgaz yakıt (CNG) sistemli otobüsler, 5 yıl boyunca yedek parça ve servis garantili. 90 ve 160 yolcu kapasite olarak iki farklı boyuta sahip olan otobüsler yakıt tasarrufu, rampa çekiş performansı ile emsallerine göre daha güçlü motor sistemine sahip. Şehir içi 700 kilometre menzile sahip otobüsler ferah iç hacmi ile güvenli ve konforlu yolculuk sağlayacak.