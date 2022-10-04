Kocaeli'nin robotik öğrencilerine açık destek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın, robot yarışmalarında dereceye öğrenci ve öğretmenlerini makamında konuk ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Kulübü öğrencilerini makamında ağırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı 14. Uluslararası Robot Yarışmasında Temalı Kategori’de Türkiye Birincisi ve Samsun’da yapılan Teknofest Robotik Yarışmalar Temalı Kategori‘de Türkiye birinciliği alan öğrenci ve öğretmenleri kutlayan Başkan Büyükakın, “İstikbalimizin teminatı gördüğümüz gençlerimizin elde ettiği başarılar bize gurur veriyor. Her daim gençlerimizin hedeflerine ulaşmasında kendilerini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Rumeysa Şen, Yarışmalardan Sorumlu Müdür Yardımcısı Selda Karakaş, Koordinatör Öğretmenler Murat Esen ve Osman Çolakoğlu’nun yanı sıra yarışmalarda şampiyonluklar elde eden Efe Ömer Daşdemir, Hüseyin Metehan Akbaş, Efekan Nefesoğlu ve Abdulhalik Uzun’la tek tek yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, “Genç kardeşlerimizin azimleri ve başarıları karşısında bizlere ne türlü görev düşerse onları yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin tek bir gencinin heba olmasına, yitip gitmesine gönlümüz razı değildir. Bunun için Büyükşehir Belediyesi olarak girişimci, teknolojik gelişmelere karşı duyarlı, sanatta sporda, sosyal bilimlerde ve diğer tüm alanlarda gayret eden gençlerimiz bilmeliler ki yalnız değiller, Büyükşehir Belediyesi her daim onların yanındadır” ifadelerini sarf etti.

“GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Birliktelik sonrası bir değerlendirme de yapan Başkan Büyükakın, “Gençlerimizin kendilerine inanmalarını çok önemsiyorum. Bizim çocuklarımızın başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bunu da zaten ispat ediyorlar. Biz sadece onlara gereken imkânı açmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki gençlerimiz birçok farklı alanlarda başarıya ulaşabilirler. Aralarından birçok isim dünyaca sayılı bilim insanı, iş insanı, devlet yönetici ve diğer alanlarda söz sahibi kişiler olabilir. Gençlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.