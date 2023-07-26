Kocaeli'nin projeleri Türkiye’ye örnek oluyor

Samsun’da düzenlenen Uluslararası Tarım Forumu’nda, Kocaeli Büyükşehir’in tarıma yönelik projeleri büyük ilgi gördüKOCAELİ (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Samsun’da yurt içi ve yurt dışından 100’den fazla belediyenin katılımıyla “Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) 2. Küresel Tarım Forumu” düzenlendi. Forum’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik hayata geçirdiği tarımsal destek projeleri büyük ilgi gördü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açılış konuşması yaptığı 2. Küresel Tarım Forumu’na, yurt içi ve yurt dışından 100 belediye ile 30 Büyükşehir Belediyesinin Tarımsal ve Kırsal Hizmetler Dairesi yöneticileri katıldı. Tarımsal tecrübe ve tekniklerin paylaşıldığı forumda, daha iyi bir tarımsal biyolojik çeşitlilik, daha fazla besleyici unsurlar, tarım toplumları için gelişmiş geçim kaynakları ve daha dayanıklı sürdürülebilir tarım sistemi konularında sunumlar gerçekleştirildi, istişareler yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR’İN PROJELERİ ANLATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, kırsal kalkınmaya yönelik çiftçilere verilen tarımsal destekler, tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili katılımcılara sunum yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) ve Türkiye'nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi hakkında bilgi verdi.

Yetiştirilen demostrasyon bitkilerden, su buharı yöntemi ile elde edilen uçucu yağlardan, distilasyon (damıtma) merkezinde katma değeri yüksek ürünlerin ilaç, kozmetik ve takviye gıda sektöründe kullanıldığı bilgisini veren Balaban, Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası Projesi, Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi, gübre, modern sera kurulumu, akaryakıt, tohum ve fide başta olmak üzere, diğer destekleri görseller eşliğinde anlattı. Katılımcı belediyeler, Kocaeli’de çiftçilere yönelik kırsal kalkınma destek projeleriyle ilgili detaylı bilgi aldı. Projelerin diğer illerde uygulanması için iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Forum sonunda, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğince, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına verilen teşekkür plaketini Balaban aldı.

BELEDİYELER KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Forumda, tarımla ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve projelerin uyum içinde yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, 30 Büyükşehir Belediyesince karşılıklı bilgi ve teknik paylaşımlar yapıldı, projelerin iş birliği içinde uygulanması kararlaştırıldı. Kuraklık, açlık, toprak, su ve diğer kaynakların doğru kullanımı, iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda çalışmalar ele alındı. Örnek uygulamalar takip edilerek, tarım, gıda güvenliği, lojistik ve sürdürülebilirlik konularında yeni metotları araştırmak ve geliştirmek ve üyeleri bilgilendirmek amacı ile faaliyetler ve yayınlar yapılması kararlaştırıldı.