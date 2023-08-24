Kocaeli'nin önemli güzergâhlarına anlık kontrol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli güzergâhlarını anlık kontrol ederek vatandaşları bilgilendiriyorKOCAELİ (İGFA) - Ulaşımda dev yatırımları bir bir hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğine yönelik çalışmalarda teknolojik çalışmalara ağırlık veriyor. Bu kapsamda paydaş kurumlarla birlikte şehri akıllı ulaşım sistemleriyle donatılıyor. Kurulan akıllı ulaşım sistemleri ile ana akslar başta olmak üzere önemli noktalar gözetim altında tutuluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafik güvenliği için yatırımlarına devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelindeki önemli ana ulaşım aksları ve yoğun kavşaklardaki trafik akışı Bluetooth tabanlı trafik sensör sistemiyle takip ediliyor.

90 SENSÖRLE ANLIK ÖLÇÜM

Bluetooth tabanlı trafik sensör sistemiyle Büyükşehir Belediyesi, kent için önemli olan ve yoğun olarak kullanılan D-100 ile D-130 karayolları ile şehirdeki diğer ana arterler kontrol ediliyor. Önemli kavşaklar, çarşı merkezleri ve belirlenen noktalara konumlandırılan 90 adet sensör araçların kalkış ve varış güzergâhlardaki trafik akış hızlarını anlık olarak ölçüyor.