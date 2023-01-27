Kocaeli'nin minikleri 'kandil simidi' yaptı

Çocuklar sanat ve eğlence atölyelerinde mutfağa girerek Regaip Kandili'ne özel kendi elleriyle simit yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ara tatil etkinlikleri kapsamında düzenlenen sanat ve eğlence atölyeleri çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Gebze ve Kocaeli’ndeki etkinlik alanlarına koşarak gelen minikler kendileri için düzenlenen birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklere katılarak tatillerine renk katıyor. Minikler 4. gün etkinlikleri kapsamında anlamlı bir aktiviteye imza attı.

Mutfak Atölyesi’nde Regaip Kandili için elleriyle simitler yapan öğrenciler, pişirdikleri simitleri hem ikram etti hem de hep birlikte keyifle yedi.

Sanat ve Eğlence Atölyeleri Kocaeli’nde Kongre Merkezi’nde, Gebze’de ise Osman Hamdi Bey Kongre Merkezi’nde devam etti. Kocaeli Kongre Merkezi’nde Karagöz Atölyesi, Sesimi Keşfediyorum, Makrome Anahtarlık, Kağıt Kıvırmadan Tablo Yapımı, Tezhip, Türk Dünyası Çocuk Oyunları, Köy Seyirlik Oyunları, Cam Altı Resim, Kaşık Kukla Atölyesi, Ihlamur Baskı, Limonata Yapımı Atölyeleri etkinlikleri kapsamında faaliyet gösterdi.

Eğitmenlerinin gözetiminde hamur yoğuran, şekil veren öğrenciler daha sonra ürünlerini fırınlayarak pişmelerini bekledi.

Heyecanla simitlerin pişmesini bekleyen öğrenciler daha sonra simitlerini kendilerini izlemeye gelen ailelerine ve konuklara ikram etti.

Büyüklerin ellerinden öperek Regaip Kandilini kutlayan öğrenciler, davranışlarıyla herkesin takdirini topladı.