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Kocaeli'nin ilham veren kadınları buluştu

YAŞAM 29.01.2024, 15:59
Kocaeli'nin ilham veren kadınları buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anne Şehir Programı, Kocaelili kadınlara sağlıklı bir yaşam için destek olurken, sağlığına kavuşan kadınlar kente ilham veriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında İlham Veren Kadınlar programı düzenlendi. Anne Şehir programı ile hayata adeta yeniden merhaba dediklerini anlatan kadınlar, program kapsamında yaşadıkları deneyimleri aktardı. Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve çok sayıda davetli katıldı.

“ANNE ŞEHİR PROJESİ SİZ MUTLU OLUN DİYE VAR”

Programda konuşan Başkan Büyükakın, “Arkadaşlarımız Anne Şehir derken, bu programları düzenlerken büyük bir hedefe doğru ilerlediler. Asıl hikaye bu kentteki insanların mutlu olmasıdır” dedi. Başkan Büyükakın, “Belediye başkanı, belediye çalışanları şu soruyu sormalı; ‘Biz niye varız, belediye niye var?’ Birçok şeyi söyleyebilirsiniz. Ama belediye esasen insanların mutlu olması için var. O zaman oturup düşünecek ve cevabı bulacak. Anne Şehir projesi de siz mutlu olun diye yapılan bir proje” diye konuştu.

“NEFİS İLE MÜCADELE BÜYÜK İMTİHAN”

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından verilen hizmetleri değerlendiren Başkan Büyükakın, “Anne Şehir’e gelerek hem zihinsel hem de bedensel zindelik kazanan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sağlıklarını kazanmışlar. Belki kullandıkları ilaçlardan kurtuldular. Büyük bir imtihan insanın nefsi ile mücadele etmesi. Aldığından fazla kalori yakması büyük bir disiplin gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

“KADIN MUTLU OLURSA TOPLUM MUTLU OLUR”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de, “Kadınlarımıza yönelik hizmetleri ilçemize kazandırmış olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Kadınlarımız hayatın öznesi, hayatın anlamı. Ne yapsak azdır. Kocaelili kadınlar bence çok şanslı. Çünkü kadınları çok önemseyen bir büyükşehir belediye başkanına sahibiz” şeklinde konuştu. Söğüt, “Kadınlarımızın her alanda etkin olmasını istiyoruz. Kadın mutlu olursa şehir mutlu olur toplum mutlu olur. Kadınlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Anne Şehir projesi her alana dokunuyor. Çocuklarımız da buradan istifade ediyor. Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HAYATA YENİDEN MERHABA

Kahramanmaraş depremleri sonrası Kocaeli’ye yerleşen Cumhur Üzer ise yaptığı konuşmada, “Adana'da eşimi ve oğlumu kaybettim. Bir gecede her şeyimiz yok oldu.  Sonrasında küçük oğlumla Kocaeli'ye geldik. İlk 6 ayımız çok zor geçti. Psikolojik destek aldık bu süreçte. Anne Şehir merkezinden haberdar oldum. Ve oğlumla birlikte hayata yeniden merhaba dedik. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

İLAÇLARA VE RAHATSIZLIKLARA VEDA

Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı Obezite ile Mücadele Projesi’ne katılan Aynur Temiz, hala projeye aktif olarak devam ettiğini söyledi. Projeyle 4 ayda 20 kilo verdiğini ifade eden Temiz, burada aldığı desteklerle psikolojik sorunlarını yenerek ilaçları bıraktığını anlattı. Mehtap Tohumcu ise verdiği kilolarla hayata daha farklı baktığını vurguladı. Obezite ile Mücadele Projesi’nin sosyalleşmesine de katkı sağladığını söyleyen Tohumcu, çevresinde bulunan kişilere ilham kaynağı olduğunu belirtti. Hanife Keskin ise 7 ay içinde 25 kilo vererek kullandığı ilaçları bıraktığını ve başta ailesi olmak üzere yakınlarına yol gösterdiğini ifade etti. Emel Altınkaynak da proje sayesinde ilaçları bıraktığını ve birçok rahatsızlığı ile vedalaştığını vurguladı.

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