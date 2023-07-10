Kocaeli'nin fotoğraf platformu açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin fotoğraf hafızasını oluşturacak 'Sevdamız Kocaeli' mobil uygulamasını hizmete aldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’nin en güzel fotoğraflarını 'ben çekerim' diyenler için yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Hizmete sunulan www.sevdamizkocaeli.com adresi aracılığıyla ve 'Sevdamız Kocaeli' uygulamasıyla herkese açık, etkileşimli ve fotoğraf esaslı, Kocaeli’ye özel bir fotoğraf platformu oluşturuldu. Böylece fotoğraf severler kendi çektikleri şehir, doğa, turizm, sanat, kültür, tarih, yaşam içerikli fotoğrafları paylaşarak halkın beğenisine sunuyor.

Yalnızca Kocaeli’de çekilen fotoğraflardan oluşan platform; profesyonel ya da amatör fotoğrafçıları, yerli turistleri ve tüm Kocaelilileri etkileyici Kocaeli fotoğraflarıyla bir araya getiren etkileşimli bir web platformu.

Fotoğraf tutkunları çektikleri Kocaeli fotoğraflarını platforma yüklemeye hemen başlayabilir. Bu şekilde hem fotoğraflarını diğer insanların beğenisine sunabilir hem de birbirinden güzel Kocaeli fotoğraflarını keşfedebilir.

Platforma yüklenilen bütün fotoğrafları Instagram, Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında tek tıkla paylaşılabilir, Kocaeli’nin güzellikleri herkesin beğenisine sunulabilir.

PUANLARI TOPLA, HEDİYELER KAZAN

Öte yandan platformu takip edenler, Kocaeli fotoğraflarını Sevdamız Kocaeli Fotoğraf Platformu’na yükleyerek ve diğer kullanıcıların fotoğraflarını beğenip paylaşarak puan toplayabilir, “Kürsü”ye çıkabilir. Her ay ilk beşe giren üyeler için hazırlanan sürpriz hediyelerden birini kazanabilir.