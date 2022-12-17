Kocaeli'nin en güzel fotoğrafları ödüllerini aldı

4 Mevsim Kocaeli 11. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda, dereceye giren fotoğraflar Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde belli olduKOCAELİ (İGFA) - Birbirinden güzel fotoğrafların ortaya çıktığı 4 Mevsim Kocaeli 11. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda, dereceye giren fotoğraflar belli oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK), Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) işbirliğinde 3 Kategori de gerçekleşen fotoğraf yarışmasının ödül töreni, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Duygu Kaşıkçı, Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İsmail İkiz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, yarışmacılar, sanatseverler ve vatandaşlar katıldı. Törende dereceye giren 18 fotoğrafçıya plaket verildi. Tören öncesi Başkan Büyükakın ve katılımcılar yarışmada dereceye giren fotoğrafların sergisini gezdi.

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Fotoğraf sergimizi gezdikten sonra şehrimize bir kez daha hayran oldum. Sizler herkesin baktığını ama sizin gördüğünüzü kadrajınıza alıyorsunuz. Yani aslında herkesin baktığı şeyi başka bir şekilde içine kendinizi katarak görüyorsunuz ve o gördüğünüz şeyi bize yansıtıyorsunuz. Ara Güler’in çok güzel bir sözü vardır. ‘Aynı zamanda fotoğrafçılar birer tarihçidir’ der. Aslında tarihi kendi gözünüzden yazıyorsunuz. İçine kendinizi katarak da yazıyorsunuz. Şehrimizin güzelliklerinin insanlar tarafından görülmesine vesile oluyorsunuz. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ödül alan ve almayan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Törene gösterilen yoğun ilginin mutluluk verici olduğunu belirten Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Duygu Kaşıkçı, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin STK’lara olan destek ediğinin artarak devam etmesini diliyoruz. Bu yarışmaya katılım ve başarı gösteren herkesi tebrik ediyorum. Desteklerinden ötürü Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yine törende konuşan Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İsmail İkiz, ise “Sergide gördüğünüz fotoğraflar Kocaeli’mizi, ileride bundan yıllar sonraki gelecek nesillere aktarılacak” ifadelerini kullandı.

27 İLDEN 564 FOTOĞRAFÇI KATILDI

27 ilden, 564 Fotoğrafçının 2 bin 280 eser ile katıldığı yarışma Kocaeli’de Doğa ve Manzara, Kocaeli’de Yerel ve Kültürel Yaşam ve Kocaeli’de Tarih olarak üç ayrı kategoride gerçekleşti. Yarışmanın seçici kurulunda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre İkizler, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) YK Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Duygu Kaşıkcı, Kocaeli Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölüm Başkanı Doç. Dr. Öğrt. Üyesi M. Çağatay GÖKTAN, Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İsmail İKİZ ve Kocaeli Büyükşehir Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır ÖZYILMAZ yer aldı. TFSF Temsilciliğini Seraceddin Ayyıldız’ın yaptığı yarışmada Birincilere 10 bin TL, İkincilere 7 bin 500 TL, Üçüncülere 5 bin TL, Büyükşehir Özel Ödülü sahiplerine 2 bin 500 TL ve 2 Mansiyon ödülüne ise 2 bin TL verildi. 3 Kategoride 18 eser derece alırken 58 eserde sergileme ve satın almaya layık görüldü.