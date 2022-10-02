Kocaeli'nin çınarlarından hatıra ormanı

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesinin düzenlediği programda 65 yaş üstü vatandaşlar, gönüllü öğrencilerle beraber zeytin ağacı dikimi gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ortak bir program düzenledi. 65 yaş üstü vatandaşların katıldığı program kapsamında gönüllü öğrencilerle beraber zeytin ağacı dikimi gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. 65 yaş üzeri vatandaşlar Körfez Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinden 15 gönüllü gençle birlikte Körfez İlimtepe yolu üzeri dolgu alanında ağaç dikimi gerçekleştirdi.

100 ZEYTİN FİDANI TOPRAKLA BULUŞTU

Körfez İlimtepe’de gerçekleşen programda, 100 zeytin ağacı fidanı toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katılım sağladı. Yaşlılarımız bir gün değil her gün başımızın tacıdır diyerek kısa bir konuşma yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt; “Bizlere tecrübeleriyle yol gösteren, ışık tutan büyüklerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek, bizlere ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bugün burada elleriyle toprağa nefes olan, gelecek kuşaklarımıza önemli bir miras bırakan tüm büyüklerimi saygıyla selamlıyor, hürmetlerimi sunuyorum. Tüm büyüklerimin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Allah hepsine hayırlı uzun bir ömür nasip etsin’ ifadesini kullandı.

ZEYTİN AĞACI HATIRA ORMANI

Çınarlar ve öğrencilerle zeytin ağacı hatıra ormanına fidan dikiminin ardından Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesinin ortaklaşa hayata geçirdiği, Yarımca Sahili'ndeki 60 + Aktif Yaşlanma Kulübü'ne ziyaret gerçekleştirildi. Bir araya gelip sohbet eden çınarlarımıza ve gönüllü öğrencilere ikramda bulunuldu. Gençler büyüklerle beraber böyle bir etkinlik gerçekleştirmelerindeki memnuniyeti dile getirdiler.