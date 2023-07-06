Kocaeli'nin çevre çalışmaları okul gibi

Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünden akademisyenler, Büyükşehir’in Dip Çamuru Temizliği Projesi’ni yerinde incelediKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan “İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmet Projesi” uzmanların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bu bağlamda bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesini Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünden öğretim üyeleri projeyi yerinde inceledi.

Akademisyenler, projenin süreçleri hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda akademisyenlere susuzlaştırma işlemi ve tüm proses aşamaları hakkında bilgi verildi. Toplantı sonrasında öğretim üyeleri dozajlama ünitesi ve sussuzlaştırma tesisinde teknik incelemelerde bulundu. Akademisyenler, ‘’Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda diğer şehirlere model olacak özellikte. Büyükşehir’in çevre ile ilgili çalışmaları adeta okul gibi’’ ifadesini kullandı.

Marmara Denizine yeniden nefes aldıracak İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği projesi tüm hızıyla devam ediyor. Projenin hazırlık aşamasında TÜBİTAK ve İstanbul Üniversitesi’nden akademisyenler katkı sağlamıştı. Bu kapsamda bilimin ön planda tutulduğu projeyi Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünden Prof. Dr. M. Salim Öncel, Dr. Meltem Çelen, Arş. Gör. Meltem Yağcıoğlu, Arş. Gör. Halil Nurullah Oruç dip çamurunun temizlik işleminin gerçekleştiği şantiye alanını inceledi. Akademisyenlere Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ve kontrol teşkilatı eşlik etti.

Projeyi inceleyen akademisyenlerden olan Prof. Dr. M. Salim Öncel, proje ile ilgili düşüncelerini anlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle çevre dostu çözümler ürettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Öncel, “Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda diğer şehirlere model olacak özellikte. Büyükşehir’in çevre ile ilgili çalışmaları adeta okul gibi. Kocaeli’de yaşayan ve çevre mühendisi kimliği olan birisi olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile gurur duyuyorum” dedi.