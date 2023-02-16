Kocaeli'nin ambulansları 7/24 depremzedelerin hizmetinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Hasta Nakil Ambulansları, deprem bölgesindeki vatandaşlara aralıksız olarak hizmet veriyor.KOCAELİ (İGFA) - Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan yaraların sarılması için kamu ve sivil toplum kuruluşları çaba sarf ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler de Başkan Tahir Büyükakın ile birlikte depremin ilk saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir’in sahada faaliyet gösteren ekiplerinden Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Hasta Nakil Ambulansları deprem bölgesinde koordineli bir şekilde çalıyor.

Arama kurtarma ekipleri enkazdan mucizeler çıkarmaya devam ederken yaralı ve hastaların bakımı da ekipler tarafından yapılıyor. 15 araç ve 45 personel ile hizmet veren Büyükşehir Hasta Nakil Ambulansları enkazdan çıkarılan yaralıları çevre illerdeki hastanelere ulaştırıyor.

Ekipler, depremzedelerin istekleri doğrultusunda Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi illerde bulunan yakınlarının yanlarına da götürüyor.