Kocaeli'nin altın çocuğuna İzmit'te Başkan'ın onur konuğu

Kocaeli’nin altın çocuğu Beren Çetin, Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’nın ardından Başkan Hürriyet’in onur konuğu oldu.KOCAELİ (İGFA) - Satranç spor dalında “Kocaeli’nin altın çocuğu” olarak adlandırılan 8 yaşındaki Beren Çetin, bugüne kadar birçok başarıya imza attı.

Çetin son olarak ise Antalya’da düzenlenen 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’nın 8 yaş kızlar kategorisinde 5. oldu. Üçüncü ile aynı puanı alan Beren, averajla 5. sırayı aldı.

Antalya’dan ilimize dönen Beren Çetin, ayağının tozu ile İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen programın onur konuğu oldu. İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in elinden plaketini alan Çetin, gördüğü değer için teşekkürlerini ifade etti.