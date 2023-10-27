Son Dakika

Kocaeli'nin 8. Bilişim Günleri'ne büyük ilgi

YAŞAM 27.10.2023, 10:47
Kocaeli'nin 8. Bilişim Günleri'ne büyük ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bilişim günleri etkinliği büyük ilgi gördüKOCAELİ (İGFA) - Çağın modern iletişim avantajlarından faydalanarak vatandaşların kamu hizmetlerinden daha kolay yararlanabilmesi için teknolojik gelişmeleri takip eden ve şehir projelerinde uygulayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, periyodik olarak ‘Bilişim Günleri’ etkinlikleri düzenliyor. Bu kapsamda ‘8. Bilişim Günleri’ etkinliği Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIM

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Kent Yönetiminde Flexcity çözümler konulu programa Büyükşehir Belediyesi iştirakleri başta olmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Darıca, Gebze, Kandıra, Kartepe, Körfez, İzmit, Sancaktepe, Maltepe, Fatih, İnegöl belediyeleri ve Gebze Teknik Üniversitesinden personel katıldı.

Programın başında konuşan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İsmail Gülsoy, bilgi işlem çalışanlarının teknolojiyi takip etmelerinin zorunluluğuna dikkat çekti. Gülsoy, “Büyükşehir Belediyesi olarak kentte bilişim günleri düzenliyoruz. 3 yıldır bu çalışmamız devam ediyor ve bugün sekizinci etkinliğimizde bir araya geldik. Bilgi işlem konusunda görev yapanların teknolojiyi takip etmesi ve yapılan çalışmaları görmesini hedefliyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

EĞİTİM KONULARI

Konuşmanın ardından Kudret Şahin xAny kurumsal mobil uygulama, Kazım Gümüşay Bridge 360 CRM, Murat Göral All Atık Lot Çözümleri ve Oğuz Uslu VR ile deprem eğitim konuları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

xAny mobil uygulaması temelleri 2011 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle atılan bir çalışma. Flexcity uygulaması (Ortak Kent Yönetim Platformu) içerisinde onlarca farklı uygulamayı barındıran bir sistem. Bridge360 çağrı merkezi ve crm konularında uzmanlaşmış şık bir yazılım. Birçok konuda bütünleşik hizmet sunarak belediyelerin iç ve dış hizmetlerinin tam zamanlı ve sağlıklı bir şekilde ilerleyişini sağlıyor. All atık Lot Çözümleri ise yerli üretim sensörleriyle donatılmış nesnelerin internet mantığı ile çalışan bir akıllı şehir yazılımı. VR ise sanal gerçeklik gözlüğü ile deprem eğitimi veren ve deprem anını yaşatarak sonrasında neler yapılması gerektiğini uygulamalı yaptıran bir yazılım.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. Kasımpasa 10 18
4. A.Demirspor 9 17
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 9 14
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 9 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Gençlerbirliği 9 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 9 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Şanlıurfaspor 10 10
13. Adanaspor 9 9
14. Boluspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 24
2. M.City 9 21
3. Arsenal 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Crystal Palace 10 13
11. Chelsea 9 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 9 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Girona 11 26
2. Real Madrid 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Osasuna 10 13
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 10 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 11 7
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3