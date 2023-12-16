Kocaeli'nde Yerli Malı Haftası Kültür Müzesi'nde kutlandı

KOcaeli Büyükşehir, Yerel Kültür Müzesinde Yerli Malı Haftası kapsamında ilköğretim okullarından gelen 200 öğrenciyi ağırlayarak, yerli malı ve yerel kültürün önemini vurguladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye genelinde kutlanan Yerli Malı Haftası'na ev sahipliği yaparak, yerli malı ve yerel kültürün önemini vurgulayan bir etkinliğe imza attı. Müze, bu özel hafta kapsamında ilköğretim okullarından gelen 200 öğrenciye ev sahipliği yaparak Kocaeli’nin yerel lezzetleri, gelenek ve göreneklerin çeşitliliğini gözler önüne serdi.

KOCAELİ’NİN YEREL LEZZETLERİ

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi'nde gerçekleşen Yerli Malı Haftası etkinliği, ilköğretim okullarından gelen öğrencilerle birlikte renkli ve öğretici bir atmosfer oluşturdu. Ziyaretçilere, Kocaeli'nin zengin yerel lezzetleri mancarlı pide, Kandıra fındıklı lokumu, Eşme ayva cezeryesi, İzmit simidi ve pişmaniye ikram edilerek, hem yerel kültür hem de yerli malı ürünlerle buluşma fırsatı sunuldu.

KİLİM DOKUMA VE MASAL ETKİNLİĞİ

Müze tanıtımıyla başlayan etkinliğin ardından interaktif kilim dokuma alanına geçilerek her çocuğun geleceğe iz bırakması için kilim dokuması sağlandı. Yerli malı ve yerel kültürün önemini belirten bir sunumun ardından, Kocaeli masallarından "Akçaoğlan ve Sihirli Heybesi" adlı masal öğrencilere anlatıldı. Ayrıca, ülkemiz genelinde coğrafi işareti alınan ürünler ve Kocaeli'nin yerel lezzetleri hakkında bilgilendirmeler yapılarak, yerel unsurlara dikkat çekildi