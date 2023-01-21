Kocaeli'nde yeni marküteri ustaları yetişiyor

Unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarını yeniden gün yüzüne çıkartan KO-MEK binlerce yıllık marküteri sanatı için yeni ustalar yetiştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Unutulmaya yüz tutmuş binlerce yıllık kültürel miraslarımızı yeniden gün yüzüne çıkartarak gelecek nesillere aktaracak ustalar yetiştiren KO-MEK şimdi de marküteri sanatını geleceğe taşıyacak ustalar yetiştiriyor. Oldukça zahmetli ve vakit isteyen bu sanatın yeniden hak ettiği değeri kazanmasını amaçlayan KO-MEK, İlimtepe Kurs Merkezinde açmış olduğu marküteri kursuyla eğitimlere başladı. Oldukça ilgi gören marküteri kursuna katılan kursiyerlerin kimi yeni bir meslek edinmek için geliyor kimisi de grafik tasarım mezunu olan Cerensu Yılmaz gibi mesleğine el becerisi kazandırıp, uygulamada daha iyi işler yapabilmek için KO-MEK’i tercih ediyor.

Marküteri muhtelif renklerden oluşan ahşap ve ahşap kaplamaların el ustalığı sayesinde aletlerle kesilerek hiçbir katkı maddesi ve boya kullanılmadan yapılan ahşap oyma sanatıdır. Marküteri sanatı tarih dönemlerinde ilk kez Mısırlılar tarafından uygulanmıştır. Estetik, zarafet ve stil olarak beğeni kazanan sanatta ilerleyen akımlar çoğalarak ilk zamanda yapılan eserler karşısında önemini kaybeden sanatlardan biri olmuştur. Marküteri sanatı 20. yüzyıla gelindiğinde duraklamaya girerek sadece bu işe gönül vermiş bazı önemli sanatçılar tarafından devam edilmiştir.