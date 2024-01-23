Kocaeli'nde TEM Otoyolu üzerindeki menfez yıkılıyor

Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu çalışmaları kapsamında TEM Otoyolu üzerindeki menfez yıkılarak 2x2 ulaşımını sağlayacak köprü yapılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu projesi kapsamında kuzey yan yolda binder asfalt serim çalışmaları tamamlanması sonrası kuzey yan yol trafiğe açıldı. TEM Otoyolu üzerinde yapılacak köprü için 78 adet fore kazık çakıldı. TEM Otoyolu üzerindeki menfez yıkılarak 2x2 ulaşımını sağlayacak köprü yapılıyor. TEM İstanbul istikametinde köprü kırımı çalışması yapılıyor.

VATAN CADDESİNDE ASFALT SERİMİ

Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolları İkmal Yapım İşi çalışmaları kapsamında Vatan Caddesi’nde bitümlü temel asfalt serim çalışmalarına başlanırken TEM’de kazı imalatı, Sakıp Sabancı Caddesi’nde ise kaldırım parke imalatları yapılıyor.

30 M GENİŞLİKTE DUBLE YOL

D-100 Karayolundan TEM Otoyoluna bağlanan yolun genişliği 30 metre olacak, yolda ulaşım 2x2 gidiş-geliş olarak sağlanacak ve bisiklet yolu da yapılacak. D-100 üzerinde 1 adet, TEM Otoyolu üzerinde 1 adet ve Yirim Dere üzerinde 1 adet olmak üzere 3 farklı noktada prefabrik öngerme kirişli köprü; D-100 üzerinde bir adet çelik yaya üst geçidi yapılıyor. Proje kapsamında bağlantı yolları dahil 13 km uzunlukta yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. 13 kilometre uzunluğunda yapılacak yeni yol için 71 bin ton asfaltlama yapılacak.