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Kocaeli'nde gençliğe değer katılıyor

YAŞAM 21.01.2024, 09:53
Kocaeli'nde gençliğe değer katılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kılavuz Gençlik Merkezleri’nden 2023 yılında sosyal sorumluluk projeleri, kültürel geziler ve etkinlikler kapsamında 14.578 öğrenci faydalandı.Kocaeli (İGFA) - Kocaeli genelinde yaşayan gençlerin eğitsel, sanatsal ve mesleki eğitimlerle her türlü donanıma sahip olmasını hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış bir gençlik meydana getirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli’nde 2023 yılında gençler ve çocuklar için bilimden sanata, spordan eğitime, teknolojiden kültürel ve sosyal aktivitelere kadar birçok alanda projeler hayata geçirildi.

14 BİN 578 GENÇ FAYDALANDI

Büyükşehir Belediyesi; içerisinde kütüphane, derslik, bilişim sınıfı, bilim-deney, müzik ve sanat atölyesi, rehberlik, divaniye, playstation, masa tenisi odası ve ikram alanı bulunan 6 adet gençlik merkezini gençlerin hizmetine sundu. Büyükşehir’in gençlere hem eğitim alanında hem de sosyal anlamda destek olduğu Kılavuz Gençlik Merkezleri’nden 2023 yılında sosyal sorumluluk projeleri, kültürel geziler ve sosyal etkinlikler kapsamında 14 bin 578 öğrenci faydalandı.

KILAVUZ EĞİTİM PROGRAMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kılavuz Gençlik Merkezi faaliyetleri ile gençlerin yetenek ve ilgilerine göre kendilerini gerçekleştireceği alanlara yönlendiren farklı hizmetleri bir çatı altında buluşturmayı hedefliyor. Gençlik merkezlerinde öğrencilere uygulanan Kılavuz Eğitim Programı iki ana temel üzerine inşa edildi. Biri akademik bilgilerin derinlemesine incelenmesi, diğeri de sosyal öğrenme ilkesine göre yaşantısal öğrenmeyi içeriyor.

DİRİLİŞ VE GENÇLİK KAMPLARI

Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin hizmetine sunduğu kamp programları içerdiği etkinliklerle diğer merkezler tarafından parmakla gösteriliyor. Kuş sesleri içerisinde adeta cennetten bir köşe olan Gençlik Kamplarında misafirlerin memnuniyeti ön palanda tutuluyor. Büyükşehir, 2023 yılı içerisinde Diriliş Gençlik Kampı, Kerpe ve Kumcağız Gençlik Kampı olmak üzere 4 kamp gerçekleştirdi. Kamplardan yaklaşık olarak 570 üye faydalandı.

BECERİ GELİŞİM PROGRAMI

Gençlik Merkezlerinde 2023 yılında Beceri Gelişim Programı kapsamında zanaat, sanat ve temel yaşam becerilerinin gelişimine yönelik eğitimleri içeren çalışmaların yapıldığı çok sayıda atölye açıldı. Resim, el sanatları, kuyumculuk, seramik, piyano, gitar, keman, gastronomi, robotik kodlama, fotoğrafçılık ve grafik tasarım atölyelerinden 2023 yılında bin 802 öğrenci faydalandı.

Bİ KİTAP Bİ KONUK SÖYLEŞİLERİ

Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü gençlik projesi ‘Kılavuz Gençlik’ 2023 yılında gençliğe yönelik yaptığı eğitim faaliyetleriyle, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize kılavuz oldu. Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirilen Bi Kitap Bi Konuk söyleşileri hayatı ve insanı tanıma yolunda gençlere tecrübe kazandırdı. 2023 yılında Gençlik Merkezlerinde Anıl Basılı (Balino), Okay Tiryakioğlu (Hannibal), Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş), İlknur Bektaş (Kara Fatma), Salih Uyan (Dijital Dünyada E-Beveyn Olmak), İlkin Başer Özal (Muharebelerle Kısa Dünya Tarihi), Merve Özcan (Şehir Zehir ve Hamza) ve Faruk Öndağ (Çuvallama Sanatı) öğrencilerle buluştu. Bi Kitap Bi Konuk söyleşilerine 2023 yılında 910 öğrenci katılım sağladı.

SOSYAL GELİŞİMLERİ DESTEKLENDİ

Sosyal Gelişim Programı ile öğrencilerin sosyal konularda aktif, katılımcı ve etkileşimi yüksek faaliyetlerle hem bireysel hem de kültürel düzeyde desteklenmeleri hedeflendi. Program kapsamında Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Meydanı ile ilgili ön bilgi oluşturulduktan sonra gezi yapıldı. Gezi sonucu üyeler grup olarak dijital gezi dergisi hazırladı. Gençlerin tarihi, kültür ve medeniyeti yerinde görerek daha yakından tanımaları amacıyla şehir içi ve şehir dışına 199 gezi düzenlendi. İl dışı gezilerden 2 bin 590, il içi gezilerden ise 2 bin 275 üye faydalandı.

DOĞAL VE SAĞLIKLI BİR YAŞAM

Doğal ve Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında gençlerin yeteneklerine uygun bir spor dalında ilerlemeleri ve doğal yaşam becerileri konusunda temel düzeyde kendilerini idame ettirebilecekleri aktif bir gelişim sürecini hedefleyen çalışmalar yapıldı. Gençlik Merkezlerinde 2023 yılında karate, masa tenisi, satranç, jet kune do, jimnastik, okçuluk, doğa yürüyüşleri, kamplar ve bisiklet turları gibi faaliyetlere 3 bin 455 öğrenci katılım gösterdi.

BİLGİ GELİŞİM PROGRAMI

Konulara yönelik derinlemesine okuma, araştırma ve projelerin yürütüldüğü kuramsal ve kaynak kitaplara dayalı yürütülen eğitsel atölyelerin bütününü kapsayan Bilgi Gelişim Programı ile her öğrenci için bilginin kazanıma dönüşmesini hedefleyen ölçümlemeler yapılıyor. 2023 yılında Bilgi Gelişim Programı faaliyetleri kapsamında diksiyon ve hitabet, üretici yazarlık, münazara, işaret dili, İngilizce ve okuma grupları, Kuran, tarih ve bilim-deney atölyelerinden bin 653 öğrenci faydalandı.

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