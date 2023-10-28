Son Dakika

Kocaeli'nde Çocuk Kulüpleri’nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

YAŞAM 28.10.2023, 08:00
Kocaeli'nde Çocuk Kulüpleri’nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çocuk Kulüpleri’ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılarak, Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu Çayırovalı miniklerle birlikte yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediyesi’nin Çocuk Kulüpleri’nde eğitim alan minik Çayırovalılar, hazırladıkları özel gösterilerle Cumhuriyetimizin 100. yılını doyasıya kutladı. İlçedeki çocuk kulüplerinde eğitim alan minik yürekler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100. Yılı’na özel düzenledikleri etkinlikleri, izleyenlerin beğenisine sundu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, öğrencilerin ve velilerin heyecanına ortak oldu. Hazırlanan programlar izleyenlerden tam not alırken, Çayırovalı çocukların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sergilediği performanslar büyük alkış aldı.

“RABBİM NİCE 100 YILLAR KUTLAMAYI NASİP EYLESİN”

Çocuk kulüplerinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına katılım sağlayan Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi; “Bizler 3 bin yıllık devlet geçmişi olan ecdadın torunlarıyız. Bulunduğumuz her noktaya adalet götürdük ve huzurla donattık. Cumhuriyetimizin hep birlikte 100. yılını kutluyoruz. Rabbim sonsuza kadar nice nice 100 yıllar kutlamayı hepimize nasip etsin. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nda bu vatanı bizlere emanet eden ve halen daha vatanımızı savunmak için şehit olan bütün geçmişimize Rabbim rahmet eylesin. Çocuklarımız hepimizin yıldızı ve hepimizin geleceği.  Rabbim bahtlarını açık eylesin, çocuklarımızın geleceğe dair hayallerinin her birinin gerçekleşmesini nasip eylesin.” 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. Kasımpasa 10 18
4. A.Demirspor 9 17
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 9 14
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 9 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Gençlerbirliği 9 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 9 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Şanlıurfaspor 10 10
13. Adanaspor 9 9
14. Boluspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. M.City 9 21
3. Arsenal 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Chelsea 9 12
11. Crystal Palace 10 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 9 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Girona 11 28
2. Real Madrid 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Osasuna 10 13
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 10 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3