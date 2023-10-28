Kocaeli'nde Çocuk Kulüpleri’nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çocuk Kulüpleri’ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılarak, Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu Çayırovalı miniklerle birlikte yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediyesi’nin Çocuk Kulüpleri’nde eğitim alan minik Çayırovalılar, hazırladıkları özel gösterilerle Cumhuriyetimizin 100. yılını doyasıya kutladı. İlçedeki çocuk kulüplerinde eğitim alan minik yürekler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100. Yılı’na özel düzenledikleri etkinlikleri, izleyenlerin beğenisine sundu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, öğrencilerin ve velilerin heyecanına ortak oldu. Hazırlanan programlar izleyenlerden tam not alırken, Çayırovalı çocukların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sergilediği performanslar büyük alkış aldı.

“RABBİM NİCE 100 YILLAR KUTLAMAYI NASİP EYLESİN”

Çocuk kulüplerinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına katılım sağlayan Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi; “Bizler 3 bin yıllık devlet geçmişi olan ecdadın torunlarıyız. Bulunduğumuz her noktaya adalet götürdük ve huzurla donattık. Cumhuriyetimizin hep birlikte 100. yılını kutluyoruz. Rabbim sonsuza kadar nice nice 100 yıllar kutlamayı hepimize nasip etsin. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nda bu vatanı bizlere emanet eden ve halen daha vatanımızı savunmak için şehit olan bütün geçmişimize Rabbim rahmet eylesin. Çocuklarımız hepimizin yıldızı ve hepimizin geleceği. Rabbim bahtlarını açık eylesin, çocuklarımızın geleceğe dair hayallerinin her birinin gerçekleşmesini nasip eylesin.”