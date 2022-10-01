Kocaeli'nde Büyükşehir İtfaiyesi'ne 'özel' ziyaret
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Kocaeli Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin özel öğrencilerini konuk etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, acil durumların yanı sıra denetleme ve eğitim faaliyetleri dışında da vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu kapsamda Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin özel öğrencilerini konuk etti.
ÖZEL ÖĞRENCİLERİ KONUK ETTİLER
Yangın, trafik kazaları ve acil durumlara müdahale için 7 gün 24 saat görev yapan Kocaeli İtfaiyesi, vatandaşlara hem kendilerini hem de mesleklerini tanıtma imkânı buluyor. Bu kapsamda Büyükşehir İtfaiyesi, İtfaiyecilik Haftası kapsamında Kocaeli Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini itfaiye binasında konuk etti.
İTFAİYE BİNASINI GEZDİLER
Ziyarette özel öğrenciler, itfaiye binası ve araçlarını gezerek bilgi aldı. Özellikle itfaiye araçlarında kullanılan ekipman ve donanımları büyük bir dikkatle inceleyen özel öğrenciler, itfaiyecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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