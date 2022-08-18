Kocaeli Konservatuvarı'na 'yetenek'liler aranıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın yetenek sınavı başvuruları 22-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın yetenek sınavları için başvuru süresi 22 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. Başvuru süresi, 31 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Yetenek sınavlarına girecek olan öğrenciler, sınav kayıtların Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapacak. Büyükşehir Belediye Konservatuvarının sınavları, 3-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Konservatuvar Sınavlarının başvuruları online yapılacak. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

SINAVLAR 3-4 EYLÜL’DE YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarının sınavları ise 3-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlarda başarılı olan adaylar, kazandıkları bölüm kapsamında, 2 ile 4 yıl arasında sanat eğitimi almaya hak kazanacak.

5’TEN 55’E AKADEMİK SANAT EĞİTİMİ

Kentin en önemli sanat eğitim merkezi olan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı verdiği kaliteli eğitim ile bugüne kadar çok sayıda gencin sanat hayatına katkı sundu. Gençler, Büyükşehir Belediye Konservatuvarından aldıkları eğitim sayesinde YÖK’e bağlı sanat okullarının sınavlarında başarı elde etti. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı sadece gençlere değil sanatı seven, yeteneği olan tüm vatandaşlara eğitim vermenin ayrıcalığını yaşıyor. Zira Konservatuvarda 5 ile 55 yaş arasındaki tüm vatandaşlara sanat eğitimi imkânı sunuluyor.