Kocaeli kırsalında çiftçinin yolu iyileştiriliyor

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde çiftçilerin arazilerine rahat bir şekilde ulaşabilmeleri stabilize yol çalışması başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince tarımın yoğun olarak yapıldığı kırsal mahallelerde üreticilerin arazilerine konforlu bir şekilde ulaşabilmesi için köy, tarla ve bahçe yollarında genişletme ve düzenleme (reglaj) çalışmalarının tamamlamasının ardından, il genelinde tespit edilen 90 kilometrelik yolun stabilize çalışması başlatıldı.

Büyükşehir, çiftçilerin gelir düzeyini artırmak amacıyla tarımsal kalkınmaya ve hayvancılığa yönelik desteklerle üreticilerin her zaman yanında oluyor. Muhtarlık İşleri Dairesi’ne bağlı ekipler, Kocaeli’nin en ücra mahallelerine kadar hizmetleri vatandaşların ayağına kadar ulaştırıyor. Bu destekler kapsamında, A Takımı ekipleri, çiftçilerin su sıkıntısı çekmemesi, su kayıplarının en aza indirilmesi, kış aylarında da su taşkınları ve sel baskınlarının önlenmesi amacıyla İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez ilçelerindeki yaklaşık 100 bin dekar tarım arazisinin sulandığı sulama kanallarının temizlik ve bakım çalışmalarını geçtiğimiz aylarda tamamlamıştı.

Muhtar ve arazi sahiplerinin talebi üzerine Kandıra, İzmit, Derince, Körfez, Karamürsel, Gölcük ve Kartepe ilçelerinde tespit edilen 4000 kilometre yolda genişletme ve yol açma (reglaj) çalışmaları tamamlandı.

Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekiplerince, köy yolları ile çiftçilerin üretim alanlarına rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için tarla ve bahçelerin bağlantı yollarında stabilize yol çalışması başlatıldı. Tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit, Derince, Körfez, Kandıra, Gölcük ve Kartepe ilçelerinde tespit edilen ulaşıma elverişsiz toprak tarla yolları, 240 bin ton stabilize malzeme serimi yapıldı. Silindir ile sıkıştırılarak daha dayanıklı hale getirilen yaklaşık 90 kilometrelik yolun 80 kilometrelik kısmı tamamlandı. Çalışmaların kasım ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

İKİ İLÇE BİRBİRİNE BAĞLANDI

Öte yandan Derince ve Körfez ilçesini birbirine bağlayan köylerdeki ortak tarım arazilerinden geçen 8 kilometrelik yolda genişletme ve stabilize çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlar, yeni yapılan yol sayesinde iki ilçeye kısa zamanda ulaşım sağlayabilecek. Daha önce bozuk ve özellikle kışın çamurlu yollarda tarım arazilerine gitmekte zorluk çeken çiftçiler, çalışmaların tamamlanmasıyla tarla ve bahçelerine hem traktörleri ile hem de otomobilleriyle rahat ve konforlu bir şekilde gidip gelebilecek. Kırsal mahallelerin muhtarları ve çiftçiler, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, hizmetlerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.