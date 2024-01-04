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Kocaeli kırsal mahalleleri hizmete doydu

YAŞAM 04.01.2024, 11:41
Kocaeli kırsal mahalleleri hizmete doydu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da kırsalda hayatı kolaylaştıran çözümler üretmeye ve muhtarların taleplerini yerine getirmeye devam etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında kent merkezinde olduğu gibi kırsalda da hayatı kolaylaştıracak yüzlerce hizmeti hayata geçirdi. Özellikle Muhtar Aktif Sistemi üzerinden alınan talepler anında değerlendirildi ve muhtarların mahalleri için istedikleri işler zaman kaybetmeden yerine getirildi.

Bu sistemle Büyükşehir’e taleplerini bir dakika gibi kısa bir sürede ileten ve karşılığını hemen alan muhtarlar da 2023 yılında yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti her fırsatta ifade etti. Büyükşehir’in kırsaldaki hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için kurduğu A Takımı ekipleri, geride bıraktığımız yılda 80 farklı konu başlığı altında 2 bin 595 talebi yerine getirerek, çözüme kavuşturdu.

EN ÜCRA KÖŞELERE KADAR HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kent merkezinde ne varsa kırsalda da olacak anlayışıyla vatandaşların daha hızlı ve kaliteli hizmet almaları için en büyük hizmet ortağı olarak muhtarları gördüğünü her fırsatta dile getiriyor. Büyükşehir ekipleri de, Başkan Büyükakın’ın talimatıyla mahallelerdeki sorunların çözümü noktasındaki talepleri birer birer yerine getiriyor. Bu amaçla kurulan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 2023 yılında Kocaeli genelinde muhtarlardan gelen talepleri anında müdahaleyle hızlı bir şekilde çözüme kavuşturdu. Kırsal mahallelerde taleplerin etkin ve hızlı şekilde karşılanabilmesi için kurulan A Takımı ekipleri de, hizmetleri kentin en ücra köşesine kadar taşıdı.

MUHTAR AKTİF SİSTEMİ

Kocaeli’de 472 mahalle muhtarlığına hizmet veren “Muhtar Aktif Sistemi”, muhtarların istek ve şikayetlerini anında iletmeleri açısından çok büyük kolaylık sağlıyor. Sistem üzerinden taleplerini interaktif olarak ulaştıran muhtarlar; ortak kullanım alanları, park ve oyun alanları, yol bakım ve onarım, parke ve kaldırım, su, altyapı ve kanalizasyon, cami, şadırvan, istinat duvarı, toplu taşıma ve ulaşım gibi isteklerini anında iletebiliyor.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, ibadethane, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın, mezarlık gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarının yeniden yapımı ve tadilatı işleri yerine getiriliyor. Muhtarlıklar ve mahalle konaklarının tamirat ve tadilat gerektiren işleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda kapı, boya, kalebodur, fayans, hazır beton, işçilik, kum ve demir gibi ihtiyaçlar karşılanıyor. İşçilik ise imece usulüyle yapılarak, çalışmalara vatandaşların da katılımı sağlanıyor. 144 personel, tam donanımlı 71 araç ve iş makinesi ve 10 ekipmanla kırsal bölgeler başta olmak üzere mahallelerin acil ihtiyaçları hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılanıyor.

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