Kocaeli kırmızı beyaz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şehir genelindeki esnaflara Türk Bayrağı dağıtıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk milletinin bağımsızlığından ve hürriyetinden ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümünü tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de coşkuyla kutluyor.

Bu kapsamda Büyükşehir’in esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtma etkinliğiyle kent kırmızı beyaza bürünüyor. Bayrak dağıtma etkinliği ilk olarak taksici esnafıyla başladı. Kentteki tüm taksi duraklarını ziyaret eden ekipler, taksi duraklarına bayraklarını hediye etti. Büyükşehir, esnaf ve vatandaşlara yaklaşık 20 bin adet Türk Bayrağı hediye edecek.

TAKSİCİLERE TÜRK BAYRAĞI HEDİYE

Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında kenti bayraklarla donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayrak dağıtma etkinliğine ilk olarak Kocaeli’de faaliyet gösteren taksici esnafıyla başladı. Taksi duraklarını tek tek ziyaret eden Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, taksicilere bayraklarını hediye etti. Bayraklarını alan esnaflar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ruhunu yaşatan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Cuma, cumartesi ve pazar günleri de ekipler, kentteki diğer esnaflara Türk Bayrağı dağıtımına devam edecek.