Kocaeli Kandıra'da pedala kuvvet!

2. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nin ilk gününde bisikletliler Kerpe Kartal Kayalıklarına pedal çevirdi. Yeni evlenen bir çiftin balayı için tercihi de Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan turizmin gözde ilçesi Kandıra, bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’nin ilk gününde bisikletliler Kerpe Kartal Kayalıklarına pedal çevirdi.

Kerpe Ömerağzı kamp alanından start alan festivalde Kandıra’nın doğal turistik öneme sahip mekânlarını tanıtmak için gerçekleştirilen festivalin ilk gününde 350 bisikletçinin rotası Kerpe Kartal Kayalıkları oldu.

BALAYINA FESTİVALE GELDİLER

Bisikletliler, Ömerağzı kamp alanından pedal çevirmeye başladı. Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübünde tanışıp hayatlarını birleştiren Türegün çiftinin balayı tercihi de 2. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali oldu. Tuğba ve Gökhan Türegün çiftçi gelinlik ve damatlıklarını giyerek tandem bisikletleriyle en önde pedal çevirdi.

4 gün sürecek festival kapsamında bisikletliler, etkinliğin ilk gününde Kerpe Kartal Kayalıklarına akşam sürüşü gerçekleştirdi.

Bisikletlilere Kocaeli Atlı Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri de eşlik etti. Kerpelilerin ve tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alkışlar eşliğinde sürdü.

Kartal Kayalıklarına gelen bisikletlilere burada İzmit Gazozu ikram edildi. Kartal kayalıklarında bisikletliler, trio müzik dinletisine katıldı.

Bisikletliler festivalin ikinci gününde Kerpe-Cebeci-Babalı ve Kerpe parkuru, üçüncü gün Kerpe-Kandıra, Bağırganlı ve Kerpe parkuru, 4. Gün ise Kerpe-Babatepe-Akçakoca Bey Mezarı ve Kerpe güzergâhlarında pedal çevirecek.