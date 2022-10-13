Kocaeli İzmit'ten umreciler hediyelerle uğurlandı
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, umre ziyaretini yerine getirecek olan vatandaşları hediyeler ile uğurladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, umre ziyaretini yerine getirecek olan vatandaşları uğurlamak amacıyla İzmit Müftülüğü tarafından düzenlenen Umre Eğitimi’ne katıldı.
Ekipler eğitim sonunda umre ziyareti gerçekleştirecek olan vatandaşlara yolcukları sırasında kullanabilecekleri ipli bez çanta, kolonya, tıraş köpüğü, şampuan, banyo lifi, permatik, tarak, tesbih, seccade, namaz örtüsü ve cüz gibi çeşitli hediyeler takdim etti.
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yolcularla helalleşerek, umre ziyaretlerinin ve ibadetlerinin kabul ve makbul olması dilekleriyle yolculuklarının hayırlı ve sağlıklı geçirmeleri temennilerinde bulundu.
Umre yolculuğu yapan vatandaşlar, güzel dilekleri ve hediyeler için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkürlerini sunarak duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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