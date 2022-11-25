Kocaeli İzmit'teki 'Anı Evi' öğrencileri ağırladı

24 Kasım Öğretmenler Günü, Kocaeli Marmara Koleji öğretmen ve öğrencilerinin katılımı ile İzmit Belediyesi Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde bir dizi etkinlik ile kutlandıKOCAELİ (İGFA) - Eğitime ve eğitimcilere değer veren İzmit Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bir dizi etkinlik ile kutladı.

Kocaeli Marmara Koleji öğrencileri, Öğretmenler Günü’nde Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’ne gelerek yaratıcı drama atölyeleri gerçekleştirdi. Daha sonra öğrenciler, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne karanfil bıraktı.

İzmit Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Kardaş ise programa katılarak öğretmenlere çiçek takdim etti. Kocaeli Marmara Koleji öğretmenleri bu güzel gün için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti. Öğrenciler ise keyifli bir gün geçirerek Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü daha yakından tanıma şansı elde etti.