Kocaeli İzmit'te 'Yılbaşı İyilik Şenliği' başladı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 41 Burda AVM’de gerçekleştireceği ve doğa dostu kadın el emeği ürünlerinin yer alacağı Yılbaşı İyilik Şenliği başladı.KOCAELİ (İGFA)- Hayata geçirdiği projeler ve gerçekleştirdiği etkinliklerle üreten ve üretici dostu bir yaklaşım ortaya koyan İzmit Belediyesi, uzun süredir beklenen Yılbaşı İyilik Şenliği’nin startını verdi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün bünyesinde faaliyetlerini yürüten kadınların doğa dostu el emeği ürünlerinin sergileneceği Yılbaşı İyilik Şenliği, 30 Aralık tarihine kadar 41 Burda AVM’de vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Ay sonuna kadar el emeği ürünlerin vatandaşlarla buluşturulacağı Yılbaşı İyilik Şenliği’nde İzmit Kadın Girişimciler Merkezi, İzmit Çarşısı, İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ve engelli derneklerinin girişimci kadınların stantları yer alıyor. Kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmeyi de hedefleyen proje kapsamında vatandaşlar, sevdiklerine el emeği yılbaşı hediyeleri alabilme imkanı bulabilecek.