Kocaeli İzmit'te 'yetenek'li gençler belli oldu

Yetenekli gençlerin keşfedildiği İzmit Belediyesi Sanat Akademi’nde gerçekleştirilen Müzik Bölümü Yetenek Taramasının sonuçları belli oldu.KOCAELİ (İGFA) - Sanat kenti İzmit vizyonuyla hareket eden ve İzmit’teki yetenekli gençleri keşfetmeye devam eden İzmit Belediyesi Sanat Akademisi geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın ve uzman hocalar önderliğinde Müzik Bölümü Yetenek Taraması gerçekleştirdi.

Toplamda 229 kişinin başvuru yaptığı yetenek taramasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 öğrenci 500 tam puan üzerinden hesaplanan puanlama sistemine göre eğitim almaya hak kazandı.

7 EKİM’E KADAR KAYIT YAPTIRABİLECEKLER

8 Ekim 2022 tarihinde 2022-2023 eğitim öğretim dönemine başlayacak olan İzmit Sanat Akademisi’nde müzik bölümüne seçilen 47 öğrenci, 7 Ekim 2022 tarihine kadar İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde kimlik fotokopileri ve bir adet fotoğrafları ile kayıt yaptırabilecek. Ayrıca geçtiğimiz yıl yetenek taramasında başarılı olan mevcut öğrenciler de 7 Ekim tarihine kadar kayıtlarını yenileyebilecek.

YETENEK TARAMASINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLER ŞÖYLE:

1.EKİN MİLLİOĞLU

2.DİCLE ZEYNEP KÜÇÜK

3.ÖYKÜ UĞUR

4.KEREM SOLAK

5.MELEK NAZ YILMAZ

6.EGE UMUT GÜZEL

7.ELİF ERBAY

8.ÖYKÜ NİHAL SOYKAN

9.ECRİN ARSLAN

10.ALYA AYDIN

11.MERT KERİM KAYAN

12.BUĞRA YILMAZ

13.HATİCE HAYAL ÇÖLAK

14.FERAH TOPAL

15.ELİF TUGBA ÖZCAN

16.ALYA MİNA HÜRRİYET

17.OĞUZ ÖZGÜLENÇ

18.ECE ÖRS

19.İDİLNAZ BEYDEŞ

20.GÜLPERİ NEVA TURGUT

21.ECRİN TEMEL

22.EYŞAN ERİM

23.ESMA UKUŞLU

24.TOLGA ÖZDEN

25.KEREM TUNA YILDIRIM

26.MELİS ENER

27.EZGİ İLKE BURHANOĞLU

28.MERVE HÜMEYRA GÜRBÜZ

29.ALİ YASİN CENGİZ

30.NERMİN ŞURA ÇINAR

31.UMUT YURTTAV

32.IŞIK DOĞAN

33.DURU DERELİOĞLU

34.ÖYKÜ HAMZAÇEBİ

35.KERİM İLHAN

36.ELİF DURU ALPAY

37.ZEYNEP SAVRAN

38.AZRA HOCAOĞLU

39.ELİF ŞAHİN

40.ALMİNA DURU KUL

41.GÜNEŞ AYDIN

42.BAHAR ADIGÜZEL

43.İLKİMNAZ GENÇ

44.AZRA MİRA EKŞİ

45.NİLÜFER KÜÇÜKÖMEROĞLU

46.CEYLİN SEDEN KESER

47.ELA UYGUN