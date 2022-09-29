Kocaeli İzmit'te 'yetenek'li gençler belli oldu
Yetenekli gençlerin keşfedildiği İzmit Belediyesi Sanat Akademi’nde gerçekleştirilen Müzik Bölümü Yetenek Taramasının sonuçları belli oldu.KOCAELİ (İGFA) - Sanat kenti İzmit vizyonuyla hareket eden ve İzmit’teki yetenekli gençleri keşfetmeye devam eden İzmit Belediyesi Sanat Akademisi geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın ve uzman hocalar önderliğinde Müzik Bölümü Yetenek Taraması gerçekleştirdi.
Toplamda 229 kişinin başvuru yaptığı yetenek taramasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 öğrenci 500 tam puan üzerinden hesaplanan puanlama sistemine göre eğitim almaya hak kazandı.
7 EKİM’E KADAR KAYIT YAPTIRABİLECEKLER
8 Ekim 2022 tarihinde 2022-2023 eğitim öğretim dönemine başlayacak olan İzmit Sanat Akademisi’nde müzik bölümüne seçilen 47 öğrenci, 7 Ekim 2022 tarihine kadar İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde kimlik fotokopileri ve bir adet fotoğrafları ile kayıt yaptırabilecek. Ayrıca geçtiğimiz yıl yetenek taramasında başarılı olan mevcut öğrenciler de 7 Ekim tarihine kadar kayıtlarını yenileyebilecek.
YETENEK TARAMASINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLER ŞÖYLE:
1.EKİN MİLLİOĞLU
2.DİCLE ZEYNEP KÜÇÜK
3.ÖYKÜ UĞUR
4.KEREM SOLAK
5.MELEK NAZ YILMAZ
6.EGE UMUT GÜZEL
7.ELİF ERBAY
8.ÖYKÜ NİHAL SOYKAN
9.ECRİN ARSLAN
10.ALYA AYDIN
11.MERT KERİM KAYAN
12.BUĞRA YILMAZ
13.HATİCE HAYAL ÇÖLAK
14.FERAH TOPAL
15.ELİF TUGBA ÖZCAN
16.ALYA MİNA HÜRRİYET
17.OĞUZ ÖZGÜLENÇ
18.ECE ÖRS
19.İDİLNAZ BEYDEŞ
20.GÜLPERİ NEVA TURGUT
21.ECRİN TEMEL
22.EYŞAN ERİM
23.ESMA UKUŞLU
24.TOLGA ÖZDEN
25.KEREM TUNA YILDIRIM
26.MELİS ENER
27.EZGİ İLKE BURHANOĞLU
28.MERVE HÜMEYRA GÜRBÜZ
29.ALİ YASİN CENGİZ
30.NERMİN ŞURA ÇINAR
31.UMUT YURTTAV
32.IŞIK DOĞAN
33.DURU DERELİOĞLU
34.ÖYKÜ HAMZAÇEBİ
35.KERİM İLHAN
36.ELİF DURU ALPAY
37.ZEYNEP SAVRAN
38.AZRA HOCAOĞLU
39.ELİF ŞAHİN
40.ALMİNA DURU KUL
41.GÜNEŞ AYDIN
42.BAHAR ADIGÜZEL
43.İLKİMNAZ GENÇ
44.AZRA MİRA EKŞİ
45.NİLÜFER KÜÇÜKÖMEROĞLU
46.CEYLİN SEDEN KESER
47.ELA UYGUN
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