Kocaeli İzmit'te 'Yaşlılar ve Düşkünleri Koruma' yeni yerinde

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yaşlılar ve Düşkünleri Koruma Derneği’nin hizmet ofisinin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iyilik hareketini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Yaşlılar Ve Düşkünleri Koruma Derneği’nin yeni hizmet ofisinin açılışına katıldı. İzmit Tepecik Mahallesi Kemal Öz Sokak Yüksel Taş Apartmanı'nın zemin katında düzenlenen açılışa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal, İzmit Yaşlılar Ve Düşkünleri Koruma Derneği Başkanı Sevcan Tamer ve dernek üyeleri katıldı.

Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, dernek başkanı Sevcan Hanım’ı yıllardır tanıdığını ve yaptığı çalışmaları takip ettiğini belirtti.

Bu tür kuruluşların kendileri için önemli olduğunu belirten Başkan Büyükakın, bu nedenle bu iyilik hareketini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti

Dernek Başkanı Sevcan Tamer is, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.