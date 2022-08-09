Kocaeli İzmit'te 'Yaşama Destek'te ilk mezuniyet

İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz Aralık ayında açılan Yaşama Destek Evi, ilk mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşıyorKOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik ilkelerinden taviz vermeden çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, hayata geçirdiği projelerin meyvelerini toplamaya devam ediyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim vaatleri arasında yer alan ve geçtiğimiz sene Aralık ayında özel gereksinimli bireyleri yaşama dahil etmek adına kurulan Yaşama Destek Evi (YADEV), ilk mezunlarını veriyor. Önümüzdeki günlerde ailelerinde katılacağı mezuniyet programı YADEV’de gerçekleştirilecek.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde uzman kadrosu ile özel gereksinimli bireylere öz bakım becerileri, günlük yaşam faaliyetleri, toplumsal becerilerin kazandırılması amacıyla açılan YADEV, vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşıladı.

YADEV için bugüne kadar yapılan yüzlerce başvuru, alanında uzman kişilerce değerlendirildi.

İlk grubun mezuniyet töreninin ardından başlayacak olan ikinci grup için de gerekli ön görüşmeler yapıldı.