Kocaeli İzmit'te YADEV'in 'özel'leri ilk kez ata bindi

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Yaşama Destek Evi’nin (YADEV) özel öğrencileri, aileleriyle birlikte Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nde harika bir günü geride bıraktı.KOCAELİ (İGFA) - Engelli çocuklar için oyun ve rehabilitasyon programlarını hayata geçirmek amacıyla özel gereksinimli bireylere ve yakınlarına hizmet etmek amacıyla İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından hayata geçirilen Yaşama Destek Evi(YADEV), önceki gün özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile birlikte Kocaeli Atlı Spor Kulübü’ne gezi düzenledi.

Burada atlarla bir araya gelen engelli bireyler, ata binme deneyimini de yaşadı.

Kulüp görevlilerinin kontrolünde, çocukların denge ve koordinasyonunu artıran ata binme etkinliğinin ardından aileler kafeterya bölümüne alınıp yiyecek içecek ikramlarında bulunuldu.

Birlikte vakit geçirerek sohbet eden aileler, günlük yaşamın stresinden kısa bir süreliğine de olsa uzaklaşmış oldular. Ata binme deneyimi yaşayan çocuklar ve aileleri çok mutlu oldular ve düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere tüm Yaşama Destek Evi ailesine teşekkür ettiler.